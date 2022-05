Il documentario Chiedi chi era Giovanni Falcone racconta la vera storia del giudice antimafia ucciso nella strage di Capaci.

Giovanni Falcone è uno di quegli uomini che si può, senza ombra di dubbio, definire un eroe italiano. Ha lottato contro la mafia e inflitto i primi grandi duri colpi all’organizzazione malavitosa prima di essere assassinato il 23 maggio 1992 nell’attentato di Capaci. La sua storia è raccontata nel documentario Chiedi chi era Giovanni Falcone diretto da Gino Clemente, in cui viene raccontato l’uomo oltre che il magistrato che tutta Italia conosce.

Chiedi chi era Giovanni Falcone: la storia vera del magistrato antimafia

“Non era un supereroe ma un uomo normale, una persona perbene che amava la vita e aveva un senso dello Stato irraggiungibile. Per fare il suo dovere era disposto a tutto” così, come riporta La Repubblica, il giornalista Francesco La Licata, grande amico di Giovanni Falcone, ha descritto il magistrato.

Nel documentario Chiedi chi era Giovanni Falcone viene raccontata tutta la sua storia: la lotta alla mafia ma anche il rapporto con il collega e amico Paolo Borsellino. Insieme lavorarono al maxiprocesso a Cosa Nostra, istituito dopo la collaborazione di Buscetta.

Ma nel documentario viene anche raccontato il Giovanni Falcone della vita di tutti i giorni, grazie anche alla testimonianza della sorella Maria: “Giovanni era innamorato di Berlinguer e del suo comunismo sociale. Diventa comunista, per la nostra famiglia fu uno choc, da noi si votava Democrazia cristiana”.

Dove vedere Chiedi chi era Giovanni Falcone: in TV e in streaming il documentario su Falcone

Venerdì 20 maggio, in prima serata su Rai 3 (a partire dalle ore 21.20 circa) viene trasmesso Chiedi chi era Giovanni Falcone. Chi non avesse la possibilità di vederlo in TV può comunque vedere il documentario su Falcone in streaming sul RaiPlay.

Sulla celebre piattaforma streaming della Rai sarà possibile vedere il documentario diretto da Gino Clemente anche nei prossimi giorni. Ricordiamo che si può accedere a RaiPlay sia da Smart Tv, sia dall’App per smartphone e tablet, sia dal sito internet.

