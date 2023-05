Potrebbero esserci cambi in vista ad Amici per quanto riguarda i professori. I rumors sul doppio clamoroso ritorno.

Si parla da diverse settimane di possibili novità in vista per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. In particolare, nell’ultimo periodo si sono moltiplicate le voci dell’addio di due professori che potrebbero lasciare il posto a due grandissimi ex del programma. Di chi si tratta? Ora ci sarebbero anche i nomi…

Amici, due prof di ritorno? L’indiscrezione

Da tempo sono Arisa e Raimondo Todaro i due professori di Amici che “rischierebbero” il posto nella scuola della Queen di Mediaset. Se nel primo caso si parla di motivi lavorativi e di carriera, con la cantante che vorrebbe dedicarsi a progetti musicali, per il secondo si tratterebbe di ben altre questioni con un possibile cambio di rete.

Ma chi andrebbe a rimpiazzarli? Il noto esperto di gossip Amedeo Venza, in tal senso, si è sbilanciato facendo i nomi dei due sostituti. Si tratta di due clamorosi ritorni: Veronica Peparini o Kledi Kadiu. Per la precisione l’esperto specifica “e/o”, quindi potrebbe tornare anche solo uno dei due trattandosi, entrambi, di maestri di danza.

Nel caso di ritorno di entrambi i due volti noti, potrebbe dunque esserci l’addio non solo di Arisa e Todaro ma anche di un altro prof di ballo tra la Celentano e Emanuel Lo.

Al momento, però, si tratta solo di indiscrezioni e rumors e niente è ancora certo.

