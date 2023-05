Nel 2016 Antoine Fuqua ha portato nelle sale cinematografiche I magnifici 7, il remake del celebre film del 1960 di John Sturges: ecco le location.

Gli appassionati del genere western di certo hanno visto almeno una volta I magnifici sette, film del 1960 diretto da John Sturges che tra i protagonisti annoverava anche Steve McQueen, Charles Bronson e Yul Brynner. Nel 2016 il regista Antoine Fuqua ha portato nelle sale cinematografiche un remake dal titolo I magnifici 7, pellicola che non ha avuto lo stesso successo della precedente ma che comunque merita di essere vista. Scopriamo ora insieme quali sono le location utilizzate da Antoine Fuqua per il suo film.

I magnifici 7: le location del film

I magnifici 7 è ambientato nel piccolo villaggio di Rose Creek, in California ma le riprese si sono svolte in un altro stato degli Stati Uniti: la Louisiana. Il 18 marzo del 2015 il regista Antoine Fuqua ha battuto il primo ciak nella cittadina di St. Francisville, dopo ventinove giorni i lavori si sono spostato in un altro comune della Louisiana: Baton Rouge. O meglio, nei pressi di Baton Rouge.

Cowboy a cavallo nel far west

Lo scenografo Derek Hill ha infatti ricostruito la cittadina di Rose Creek, in ogni suo dettaglio, nei pressi della località della Louisiana. Le riprese del film si sono poi concluse il 18 agosto sempre del 2015, esattamente cinque mesi dopo l’inizio dei lavori di ripresa.

I magnifici 7: il cast del film

Se, come detto in precedenza, i protagonisti principali di I magnifici sette erano Yul Brynner, Ei Wallach, Steve McQueen e Charles Bronson, nel remake di Antoine Fuqua troviamo invece alcune grandi star di Hollywood come ad esempio Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke e Vincent D’Onofrio.

Il cast de I magnifici 7 di Antoine Fuqua è poi completato da Lee Byung-hun, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, Peter Sarsgaard, Haley Bennet e Matt Bomer.

