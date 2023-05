Ecco dove vedere Fiorentina-Inter in diretta streaming: è la finale della Coppa Italia 2022/2023, in palio c’è il trofeo.

La Coppa Italia 2022/2023 è arrivata al suo ultimo atto: allo stadio Olimpico di Roma, mercoledì 24 maggio, si gioca Fiorentina-Inter. Quella viola e quella nerazzurra sono due squadre che hanno fatto percorso simili in questa stagione, tenendo conto quelli che erano gli obiettivi stagionali: un campionato con qualche passo falso di troppo per entrambe ma un cammino perfetto in Europa, che ha permesso a entrambe di conquistare una finale: quella di Champions League per l’Inter, quella di Conference League per la Fiorentina. E poi ovviamente l’ottima cammino in Coppa Italia. Se non siete tra coloro che assisteranno alla gara dalle tribune dell’Olimpico, vediamo ora dove vedere Fiorentina-Inter in streaming e in TV.

Dove vedere Fiorentina-Inter in streaming: il link

Fiorentina-Inter in diretta TV è trasmessa su Canale 5, la Mediaset infatti detiene i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite della Coppa Italia che ha fatto vedere sui propri canali fin dai primi turni. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 21, ricordiamo che in caso di risultato di parità al 90′, la partita proseguirà con la disputa di due tempi supplementari e, se la parità dovesse persistere, con i calci di rigore.

Lautaro Martinez

Al termine della partita la diretta televisiva proseguirà con la premiazione delle due squadre e l’ampio post partite con le interviste ai protagonisti, dagli allenatori (Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano) ai calciatori.

Ma, invece, dove vedere Fiorentina-Inter in streaming e in diretta? Essendo la partita in diretta in chiaro su Canale 5, la partita può essere seguita in streaming sulla piattaforma on demand Mediaset Infinity, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: da computer, Smart TV, tablet e smartphone. Per vedere in diretta streaming Inter-Milan il link a cui dovrete collegarsi è quindi mediasetinfinity.mediaset.it.

Riproduzione riservata © 2023 - DG