Il Patriarca 2 si farà? Sono in tanti a chiederselo, ecco tutto quello che sappiamo riguardo alla fiction con Claudio Amendola.

Venerdì 14 aprile 2023 su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Il Patriarca, la fiction con protagonista Claudio Amendola nei panni dell’imprenditore e narcotrafficante Nemo Bandera. La fiction è una delle novità del 2023 di Mediaset e ha fatto immediatamente registrare ottimi dati di ascolto, tanto che sono in molti coloro che si stanno domandando se Il Patriarca 2 ci sarà oppure no: vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Il Patriarca 2 si farà?

Diamo subito una buona notizia ai fan della fiction di Canale 5: Il Patriarca 2 si farà. L’annuncio è stato dato direttamente dallo sceneggiatore della serie TV, Mizio Curcio, al sito TVBlog. “La seconda stagione è già stata scritta e le riprese cominceranno a breve” ha annunciato lo sceneggiatore.

Claudio Amendola

Resta allora soltanto da capire quando sarà possibile vedere in TV gli episodi de Il Patriarca 2. Una data di uscita ovviamente non c’è ancora, si può ipotizzare che la seconda stagione approdi su Canale 5 tra il 2024 e il 2025 ma per avere certezze in tal senso bisogna ancora aspettare. Non ci sono conferma neppure per quel che riguarda il numero di episodi della seconda stagione: quelli della prima sono 12 suddivisi in 6 puntate.

Il Patriarca: il cast della fiction

Il protagonista principale di Il Patriarca è Claudio Amendola che, come spiegato in precedenza, interpreta per l’appunto il ruolo dell’imprenditore Nemo Bandera. Nel cast della fiction di Canale 5 troviamo poi anche Antonio Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio, Michele De Virgiglio, Carmine Buschini e Giulia Bevilacqua.

Completano il cast principale della serie TV Carlo Calderone, Primo Reggiani, Cecilia Napoli, Geno Diana, Antonio De Matteo, Marius Bizau, Alice Torriani e Alberto Molinari.

