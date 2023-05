Oltre i confini del mare è il quarto film della saga de Pirati dei Caraibi: ecco le location dove è stata girata la pellicola.

Dopo La Maledizione della Prima Luna, La Maledizione del Forziere Fantasma e Ai confini del mondo, nel 2011 è arrivato nelle sale cinematografiche il quarto capitolo della saga Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare. Anche questa pellicola, così come le precedenti della serie, è stata una vero e proprio successo, tanto che ai botteghini di tutto il mondo ha incassato in totale oltre 1 miliardo di dollari. Una curiosità sul film: la storia narrata è liberamente ispirata a quella del romanzo Mari stregati di Tim Powers. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi dove è stato girato Oltre i confini del mare.

Oltre i confini del mare: le location del film

A differenza dei precedenti film e di come il nome della saga lascerebbe presupporre, Oltre i confini del mare non è stato girato ai Caraibi, ma la gran parte delle riprese sono state effettuate alle Hawaii.

Ma le isole degli Stati Uniti non sono le uniche location del film: altre riprese sono infatti state realizzate a Los Angeles e in Inghilterra, per la precisione tra gli splendidi panorami che offre la Cornovaglia. A queste vanno poi aggiunte quelle che sono state realizzate all’intento dei Pinewood Studios che si trovano vicino a Londra.

Oltre i confini del mare: il cast del film

A differenza dei precedenti capitolo della saga Pirati dei Caraibi, in Oltre i confini del mare non sono presenti Orlando Bloom e Keira Knightley con i loro celebri personaggi Will Turner e Elizabeth Swann. Degli storici protagonisti ci sono solamente Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow e Geoffrey Rush in quelli di Hector Barbossa.

Nel cast del film troviamo poi Ian McShane in quelli di Barbanera e Penelope Cruz che interpreta Angelica Teach.

