Ecco quali sono le location di La mia ombra è tua, il film diretto da Eugenio Cappuccio con protagonista Marco Giallini.

Vittorio è uno scrittore famoso, che ha raggiunto però il successo con il suo unico libro scritto e, dopo venticinque anni, è in procinto di scrivere un nuovo romanzo. Emiliano è invece uno studente che viene incaricato di assistere Vittorio e organizzare un convegno al festival del Libro di Vintage. I due hanno caratteri molto diversi e inizialmente si scontrano ma poi nasce una bella e profonda amicizia. E’ questa, in sintesi, la trama di La mia ombra è tua, commedia diretta da Eugenio Cappuccio è uscita nelle sale cinematografiche nel 2022: il film è un rocambolesco road movie rocambolesco. Vediamo ora quali sono le location di La mia ombra è tua.

La mia ombra ombra è tua: le location del film

Per le riprese di La mia ombra è tua, il regista Eugenio Cappuccio, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono dovuti spostare in varie zone d’Italia. D’altronde, come abbiamo detto in precedenza, si tratta di un vero e proprio road movie.

Marco Giallini

Una parte delle riprese è stata effettuata a Roma. Poi tra le città che hanno ospitato le riprese ci sono anche Bologna e alcuni comuni della Toscana, come Cetona e Chiusa, in provincia di Siena (qui è stata girata la scena all’interno del casale). D’altronde la storia comincia proprio in Toscana, dove Vittorio e Emiliano abitano. Infine, tra le città che hanno ospitato le riprese del film c’è anche Milano.

La mia ombra è tua: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista principale di La mia ombra è tua, ovvero lo scrittore Vittorio Vezzosi, è Marco Giallini. L’altro protagonista, lo studente universitario nonché assistente di Vittorio, Emiliano De Vito soprannominato Zapata, è Giuseppe Maggio.

Nel cast di La mia ombra è tua troviamo però anche Anna Manuelli, Side Diop, Claudio Bigagli, Leopoldo Mastelloni, Isabella Ferrari, Alessandro Acciai, e Miriam Previati.