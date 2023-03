Animali fantastici e dove trovarli è il primo capitolo della saga cinematografica spinoff di Harry Potter: ecco dove è stato girato il film.

Il mondo magico che J. K. Rowling ha fatto conoscere con Harry Potter lo abbiamo ritrovato al cinema nel 2016, quando è uscito Animali fantastici e dove trovarli, il primo capitolo della saga prequel e spinoff di quella con il celebre laghetto. Il film, diretto da David Yates, è ispirato dall’omonimo libro della scrittrice inglese e ha immediatamente conquistato i fan di Harry Potter ma anche gli addetti ai lavori, come dimostra il Premio Oscar per i Migliori costumi vinto nel 2017. Vediamo ora insieme quali sono le location scelte per girare questo film.

Animali fantastici e dove trovali: le location del film

Esattamente come i vari film della saga di Harry Potter, anche Animali fantastici e dove trovarli è stato girato interamente in Gran Bretagna, nonostante sia ambientato negli Stati Uniti.

Redmayne Eddie

Il regista David Yates ha battuto il primo ciak del film il 17 agosto del 2015 agli studi Leavesden di Londra, le riprese sono poi proseguito per le strade della capitale inglese. Regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori vari si sono poi spostati a Liverpool, che per l’occasione è stata trasformata nella New York degli anni ’20 del ‘900. Tra le location utilizzate c’è la Saint George’s Hall. Le riprese del film sono terminate il 29 gennaio 2016.

Animali fantastici e dove trovali: il cast del film

Il protagonista principale di Animali fantastici e dove trovarli è il mago Newt Scamander, che è interpretato da Eddie Redmayne. Nel cast del film sono inoltre presenti Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Carmen Ejogo e Colin Farell. Ma nel finale compare anche una vera e propria star di Hollywood, ovvero Johnny Depp.

