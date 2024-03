Dalla data di uscita alle anticipazioni, fino al cast con i nuovi personaggi, ecco tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo 14.

Don Matteo 14 sta per arrivare su Rai 1. La fiction per eccellenza di Rai 1, che dal 2000 continua tenere incollati alla TV milioni e milioni di telespettatori e che non ha patito neppure l’uscita di scena proprio del personaggio principale interpretato da Terence Hill (e sostituito da Raoul Bova nelle vesti di Don Massimo). La stagione numero 13 era andata in onda nel 2022 e ora c’è comprensibilmente tanta attesa per vedere i nuovi episodi: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo 14.

Quando inizia Don Matteo 14? La data di uscita

La prima puntata di Don Matteo 14 andrà in onda giovedì 4 aprile, ovviamente su Rai 1 e in prima serata a partire dalle ore 21.25. Inizialmente il debutto della fiction era stato annunciato per il mese di marzo ma è poi slittato di un mese.

Raoul Bova

Gli episodi di questa stagione numero 14 sono in totale 10 e verranno trasmessi 2 ogni giovedì sera: in totale quindi Don Matteo 14 è composto da 5 puntate che verranno trasmesse in altrettante settimane.

Don Matteo 14: il cast

Per quanto riguarda il cast di Don Matteo 14 ci saranno due importanti new entry: Eugenio Mastrandrea e Gaia Messerklinger, rispettivamente nei panni del nuovo capitano dei Carabinieri, Diego Martini, e del PM Vittoria Guidi.

Confermati tutti gli altri storici protagonisti, da Nino Frassica nelle vesti del maresciallo Cecchini a Francesco Scali e Nathalie Guetta, in quelli di Pippo e Natalina. E ovviamente Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Per quel che riguarda Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, si vedranno solamente nel primo episodio della nuova stagione.

Don Matteo 14: le anticipazioni sulla trama

Con l’uscita di scena del capitano Anna Oliveri e del PM Marco Nardi, arrivano due nuovi personaggi: Diego Martini, il nuovo capitano dei Carabinieri, e Vittoria Guidi, ex fidanzata del capitano Martini e prossima al matrimonio con il nuovo fidanzato e PM.

Ben presto Diego Martini si scontrerà con il maresciallo Cecchini per l’intromissione di Don Massimo nelle indagini. Quest’ultimo dovrà inoltre ricucire anche il rapporto con la sorellastra, Giulia, che ha anche lei alle spalle un passato molto difficile.