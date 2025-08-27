Gianni Morandi annuncia una nuova pausa dai social, tra le reazioni dei fan e i ricordi di uno stop analogo nel 2023.

Gianni Morandi ha sorpreso i suoi milioni di follower con un annuncio inaspettato: il cantante ha deciso di prendersi una nuova pausa dai social network. Con un breve video pubblicato sulle sue pagine ufficiali, l’artista ha comunicato la scelta con il sorriso, scatenando immediatamente centinaia di reazioni da parte del pubblico che lo segue con affetto. Ma scopriamo quali sono i motivi che l’hanno spinto a prendere questa decisione.

Gianni Morandi annuncia lo stop ai social

Nel messaggio condiviso online, Gianni Morandi ha spiegato in maniera diretta e ironica la motivazione alla base della sua decisione: “Ragazzi, mi prendo una pausa dai social… il telefono non ce la fa più a starmi dietro! A presto!!!“.

Parole che hanno subito attirato l’attenzione dei suoi fan, accompagnate dall’hashtag “#pausasocial” e dal tag al fanclub ufficiale.

Morandi, da sempre tra gli artisti italiani più attivi e interattivi sul web, conta oltre 3,2 milioni di follower su Facebook e numeri altissimi anche su Instagram. Non è la prima volta che sceglie un “detox digitale“: già due anni fa, nel 2023, si era concesso uno stacco a inizio settembre, tornando poi a fine ottobre.

Reazioni dei fan e ricordi del passato

La decisione del cantante ha generato rapidamente circa un migliaio di commenti tra i fan. C’è chi gli augura buon riposo, chi lo invita a godersi questo periodo lontano dai social e chi invece non nasconde un certo dispiacere per la sua assenza.

Alcuni hanno anche espresso sorpresa e curiosità sui motivi dietro questa scelta, sottolineando come la sua presenza quotidiana in rete fosse ormai diventata un appuntamento fisso.

L’ultimo post prima della pausa, una foto sorridente in compagnia di Arrigo Sacchi a Milano Marittima, ha confermato l’immagine positiva e disponibile che Morandi ama trasmettere. La sua decisione, ancora una volta, sembra dunque legata più al bisogno di staccare dalla frenesia del web che a vere e proprie difficoltà. Resta ora da vedere se, come in passato, tornerà online dopo qualche settimana di pausa.