Mercedesz Henger annuncia la sua prima gravidanza con Alessio Salata in un tenero video sui social: “Abbiamo tenuto questo segreto”.

Mercedesz Henger ha sorpreso i suoi follower con una notizia che ha riempito di gioia la sua famiglia e i tanti che la seguono. La figlia di Eva Henger ha infatti rivelato di aspettare il suo primo figlio insieme al compagno Alessio Salata. L’annuncio è arrivato attraverso un tenero video pubblicato su Instagram, che ha subito fatto il giro del web. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Mercedesz Henger e Alessio Salata: l’annuncio social

Nelle immagini, Alessio mostra con orgoglio l’ecografia del nascituro, mentre Mercedesz tiene tra le mani un piccolo vestitino, simbolo della nuova vita in arrivo. “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’, e ora vogliamo condividerlo con voi” ha dichiarato la futura mamma con emozione.

Non è mancata la reazione di Eva Henger, che ha commentato con entusiasmo il video della figlia. “Vestitino che ho comprato io!” ha scritto la futura nonna sui social, aggiungendo una pioggia di cuori.

Un gesto che testimonia l’affetto e l’entusiasmo con cui la famiglia accoglie questa nuova fase. La notizia ha scaldato il cuore dei fan, che hanno subito inondato la coppia di messaggi affettuosi e congratulazioni.

Mercedesz Henger e Alessio Salata: una nuova avventura insieme

Se Mercedesz è un volto noto della televisione italiana, molto più riservato è il profilo del suo compagno. Alessio Salata è originario di Toirano, in provincia di Savona, ed è nato nel 2002. In passato ha militato nelle giovanili del Genoa, coltivando una forte passione per il calcio, ma ha poi intrapreso un percorso diverso dedicandosi al settore immobiliare in Liguria.

Ora però Alessio e Mercedesz si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro vita. L’arrivo del loro primo figlio non è solo una gioia personale, ma anche un evento che ha già conquistato l’affetto del pubblico. La coppia, pur mantenendo la propria riservatezza, ha deciso di condividere con i fan questo passo importante, trasformando un segreto custodito a lungo in una festa collettiva di emozioni.