Colpo di scena per Andreas Muller: il ballerino apre un negozio e racconta la sua scelta senza abbandonare danza e coreografia.

Andreas Muller, ex allievo e professionista di Amici di Maria De Filippi, ha sorpreso i suoi fan con un annuncio inedito. In queste ore ha portato la compagna Veronica Peparini e le figlie Ginevra e Penelope a visitare il locale che ospiterà la sua nuova attività commerciale. L’entusiasmo dei follower è stato immediato, con tanti auguri per l’inizio di questa avventura, ma anche con qualche domanda sul futuro della sua carriera artistica. Scopriamo che cosa ha annunciato il famoso ballerino.

Andreas Muller apre un negozio

Il ballerino ha confermato di essere pronto ad aprire un negozio, un passo importante che affianca al suo percorso artistico.

Alcuni fan, però, si sono chiesti se questa scelta significhi un addio definitivo alla danza. Muller ha voluto chiarire subito i dubbi: “In realtà ballo poco a causa del mercato italiano” ha spiegato, sottolineando che non intende lasciare né il ballo né la coreografia.

Allo stesso tempo, ha ammesso di avere un carattere che lo spinge a “vivere, rischiare” e “lanciarsi in nuove avventure” come questa esperienza imprenditoriale.

Il futuro di Andreas Muller

Attraverso alcune storie sui social, Muller ha raccontato il percorso che lo ha portato a questa decisione. Ha ricordato di lavorare come ballerino da quando aveva vent’anni, accumulando esperienze di grande valore ma anche affrontando sacrifici e rinunce. Oggi continua a ricevere proposte lavorative fuori dal Paese, ma la priorità resta la sua quotidianità con la famiglia.

Secondo Muller, il mondo della danza in Italia vive una fase complicata, con un mercato che spesso non valorizza le differenze tra professionisti e amatori. Per questo ha voluto mettersi a nudo e raccontare la sua esperienza, rassicurando però i fan: “Tranquilli, continuerò a lasciare la porta aperta all’arte“.

Nel frattempo, la sua attenzione è rivolta anche a questo nuovo capitolo, il suo primo negozio, che rappresenta per lui un modo di crescere e sperimentare senza rinunciare alla passione che lo ha reso noto.