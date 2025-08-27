Jake La Furia lascia il rap e torna a X Factor: le sue parole sul futuro dei figli e l’esperienza in giuria.

Jake La Furia torna in giuria a X Factor ma annuncia un cambio radicale nella sua carriera musicale. L’artista, storico membro dei Club Dogo, racconta il perché della sua scelta, parla dei colleghi con cui condividerà l’esperienza televisiva e si apre anche su un tema personale: l’educazione dei figli e il loro futuro lontano dall’Italia. Scopriamo che cosa ha detto.

Jake La Furia: l’annuncio

Dopo l’esperienza della scorsa edizione, Jake La Furia ha scelto di tornare come giudice di X Factor. “Bella esperienza, faticosa, ma bella. È servita a tutti sotto parecchi punti di vista: visibilità, divertimento e anche quello economico” ha dichiarato in un’intervista.

Quest’anno non sarà più affiancato da Manuel Agnelli, sostituito da Francesco Gabbani, che descrive come “il giorno e la notte” rispetto al predecessore. Confermati invece Achille Lauro, definito da Jake “un parac**o“, e Paola Iezzi, mentre la conduzione resta affidata a Giorgia.

Jake La Furia nella nuova giuria di X Factor 2025. Da settembre su Sky e in streaming su NOW. Immagini concesse da Sky. PH: Virginia Bettoja – www.donnaglamour.it

Se sul piccolo schermo Jake La Furia continua a farsi vedere, sul fronte musicale l’artista ha preso una decisione netta: dire addio al rap.

“Continuare col rap? Per diventare una macchietta col cappellino e il collanone? Anche no” ha spiegato. Il paragone con grandi icone della musica non lo convince: “Mick Jagger ha 80 anni e sta ancora sul palco? Non sei eterno. O Springsteen che fa concerti di tre ore: ma non ha voglia di altro?“.

L’artista ha raccontato anche di aver lasciato alle spalle un periodo di eccessi: “Drogarsi è stato divertente, creativo, e anche molto impegnativo. Ma ho capito che la droga è una cosa per giovani, a un certo punto bisogna mollare il colpo“.

I figli e la scelta dell’inglese

Più che alla sua carriera, oggi Jake La Furia guarda al futuro dei figli. Non nasconde la sua preoccupazione per l’Italia e ha fatto una scelta precisa per garantirgli nuove possibilità: “Li ho mandati alla scuola inglese proprio perché siano pressoché madrelingua. Nel momento in cui vogliono fare la valigia e andare, vanno“.

Parole che mostrano un lato paterno e protettivo dell’artista, che sembra ormai concentrato più sulla vita familiare e sulle nuove sfide televisive che sulla scena musicale che lo ha reso celebre.