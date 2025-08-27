Cristiana è la nuova tronista di Uomini e Donne: a 22 anni porta nel dating show la sua storia e tanta voglia di amare.

Nelle ultime ore sono arrivate le prime notizie ufficiali sulla prossima edizione del celebre dating show di Canale 5. Infatti, dopo aver annunciato il nuovo tronista di Uomini e Donne, Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, è giunta anche la notizia della prossima protagonista del trono classico. Si tratta di Cristiana, giovane palermitana di 22 anni. La tronista è stata presentata ufficialmente sul sito Witty a pochi giorni dall’avvio della nuova stagione del celebre dating show Mediaset.

Cristiana è la nuova tronista di Uomini e Donne

Ha solo 22 anni ma un vissuto intenso alle spalle. Cristiana lavora come speaker radiofonica in una emittente locale e nel suo video di presentazione si è definita un “vulcano di energie”.

Castana, occhi verdi e fisico slanciato, ha spiegato di essere una ragazza solare e simpatica, ma anche un po’ permalosa e logorroica. La sua storia familiare l’ha portata a crescere troppo in fretta: “Ci sono molti buchi neri nel mio passato che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita” ha rivelato.

Un racconto sincero e intenso, che lascia intuire il carattere forte della nuova protagonista del Trono classico. Nel video, Cristiana ha voluto accanto a sé i suoi nonni, nonno Michele e nonna Rosanna, che l’hanno sostenuta sin dall’infanzia.

Il messaggio d’amore di Cristiana

Nonostante le difficoltà, Cristiana affronta il futuro con entusiasmo e determinazione. Il suo obiettivo a Uomini e Donne non è solo quello di vivere un’esperienza televisiva, ma soprattutto di trovare un amore autentico. “L’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non può spegnermi nessuno” ha dichiarato.

Parole che mostrano la sua voglia di mettersi in gioco e di aprire il cuore, davanti al pubblico e ai corteggiatori che presto siederanno nello studio. Con il suo sorriso e la sua energia, Cristiana promette di essere una delle protagoniste più attese di questa nuova stagione di Uomini e Donne.