Alessandra Mastronardi veste i panni di Carla Fracci nel film Rai ‘Carla’: ecco quali sono tutte le location della pellicola.

Domenica 5 dicembre 2021 su Rai 1 è andato in onda in prima visione Carla, il film su Carla Fracci con protagonista Alessandra Mastronardi e diretto da Emanuel Imbucci. La pellicola racconta la storia della vita dell’ex etoile ed è basata sull’autobiografia dal titolo “Passo dopo passo – La mia storia”. Il film inizia nel 1946, quando Carla Fraccia era una bambina con il sogno di diventare una ballerina: la storia prosegue poi per tutti gli anni ’50 e gli anni ’60, quando si è sposata con Beppe Menegatti (nel 1964) ed è nato il figlio Francesco.

Carla, le location del film

Il film Carla è stato girato fra tre città: Roma, Orvieto e Milano. Nella Capitale le riprese si sono svolte principalmente negli Studi Televisivi De Paolis con eccezione per alcune riprese in notturna a Piazza Perin del Vaga.

Carla Fracci

A Orvieto le location sono state invece più varie: da Palazzo del Capitano del Popolo al Teatro Mancinelli, passando per l’ex caserma Piave e piazza della Repubblica. Alcune riprese sono state anche effettuate al laghetto di Sugano. A Milano invece la location principale di Carla è ovviamente il Teatro alla Scala, dove Carla Fracci si è più volte esibita nel corso della lunga carriera. Alcune riprese sono poi state effettuate alla Galleria Vittorio Emanuele II.

Carla: il cast del film

Oltre ad Alessandra Mastronardi, che come detto interpreta il ruolo di Carla Fracci, nel cast del film diretto da Emanuel Imbucci troviamo anche Stefano Rossi Giordani (interpreta il ruolo di Giuseppe Menegatti, futuro marito dell’ex etoile), Paola Lavini (che veste i panni di Maria Callas), Pietro Ragusa, Maria Amelia Monti, Gabriele Rossi, Euridice Axen, Valentina Romani, Alan Cappelli Goetz e Paola Calliari.