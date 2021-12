Scopriamo insieme il cast e alcuni dettagli della pellicola prodotta dalla Rai per raccontare la vita del nuotatore.

Lo avevamo già anticipato: Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto italiano, probabilmente questo mese dovrà lasciare la Casa più Spiata d’Italia per un progetto importantissimo: la produzione del film che parla di lui, tratto dalla sua autobiografia “Rinascere”.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

“Rinascere” è infatti anche il titolo della pellicola, di cui ci aveva già informati il padre del ragazzo, Franco Bortuzzo. Ecco cosa aveva anticipato poco tempo fa al Corriere del Veneto: “Manuel deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del grande fratello. Lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film. La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel “Rinascere”. Ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel“.

Vi sveliamo intanto alcuni dettagli interessanti sul film: le riprese sono appena concluse e hanno visto come attori Giancarlo Commare, che veste il ruolo di Manuel, e Alessio Boni che interpreta proprio Franco. Il papà ha poi aggiunto: “Mio figlio Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei figli“.

Riproduzione riservata © 2021 - DG