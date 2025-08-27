Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne: dal calcio a Temptation Island, ora sogna di diventare padre.

Le voci si rincorrevano da settimane, ma ora è arrivata l’ufficialità: Flavio Ubirti è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza a Temptation Island, dove aveva attirato l’attenzione di tutte le fidanzate del villaggio, il 24enne toscano è pronto a rimettersi in gioco in un contesto del tutto diverso, con un obiettivo preciso: trovare l’amore vero e costruire una famiglia. Ma scopriamo i dettagli dell’annuncio ufficiale.

Dalla porta di calcio al trono di Uomini e Donne

Originario di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Flavio ha alle spalle un passato da portiere, ruolo che gli ha insegnato la disciplina e la resilienza. “Quando sbagli devi avere la forza e la prontezza di andare avanti senza farti condizionare dall’errore – ha spiegato nel video di presentazione – devo allo sport la determinazione che ho oggi“.

La parentesi calcistica si è poi intrecciata con il percorso televisivo. A Temptation Island aveva fatto parlare di sé per la complicità nata con Denise, tanto da mettere in crisi la sua relazione con Marco.

Ora, con il trono, Flavio affronta una nuova sfida personale e sentimentale, spinto dal desiderio di vivere emozioni autentiche.

I valori familiari e il sogno di diventare padre

Flavio si descrive come un ragazzo tranquillo, razionale ed equilibrato, molto legato ai genitori e al fratello Giulio, con i quali condivide un rapporto speciale.

“Sarò per sempre grato alla mia famiglia per l’educazione che mi hanno dato – ha dichiarato – il mio motto è: se voglio farlo mi riesce farlo“.

Diverso dal modello di “uomo maledetto” che spesso affascina le ragazze, rivendica con orgoglio di puntare su bontà d’animo e affidabilità. “Quando mi dicono che sono un uomo di altri tempi mi riempie di orgoglio” ha detto il nuovo tronista.

Dopo una relazione importante durata quattro anni, oggi sogna di diventare padre da giovane: “L’importante è avere al mio fianco una donna di cui sono sicuro“.

