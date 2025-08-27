Fedez perde le staffe e tira un calcio a un ragazzo che lo riprende: il video diventa virale e scatena polemiche.

Un video di pochi secondi pubblicato su TikTok sta facendo discutere e riaccende i riflettori su Fedez, questa volta non per la musica né per i suoi progetti, ma per una reazione che ha sorpreso i fan. Nel filmato, diventato virale in poche ore, il rapper milanese viene ripreso in un momento di tensione con un ragazzo, episodio che ha acceso un intenso dibattito online. Ma scopriamo i dettagli dell’accaduto.

La rabbia di Fedez: il gesto che sorprende i fan

Il video, caricato dall’account “alexander_portmann” il 25 agosto, e poi ripubblicato da Striscia la Notizia, ha superato in breve tempo quasi due milioni di visualizzazioni.

Le immagini mostrano Fedez durante un evento all’aperto, probabilmente in una località estiva molto frequentata. In mano tiene una birra e un ventaglio, mentre con il telefono filma la scena attorno a sé. Numerosi presenti lo circondano con i cellulari puntati, tra cui un ragazzo che sembra avvicinarsi più del dovuto per riprenderlo.

A quel punto il rapper, visibilmente infastidito, si gira verso di lui e pronuncia parole come “basta”, cercando di colpire il telefono con un gesto del braccio. Subito dopo, in un impeto di rabbia, si lascia andare a un calcio con la gamba destra, fortunatamente solo accennato.

La sicurezza interviene rapidamente, accalcandosi intorno a lui per allontanare eventuali rischi. Non è chiaro cosa abbia fatto scattare una simile reazione, ma il video mostra un Fedez inaspettatamente fuori controllo.

La polemica social e i commenti degli utenti

Sui social non si è fatta attendere la reazione del pubblico. I commenti al video, breve ma incisivo, si dividono tra chi difende il desiderio del cantante di non essere invaso e chi invece lo accusa di atteggiamenti arroganti.

“Fedez fa prepotenze solo perché ha la sicurezza accanto” si legge nella didascalia del filmato originale. Altri utenti sottolineano le contraddizioni: “Cerca la privacy in piedi sulla consolle in un locale aperto al mondo, un genio“.

Molti si chiedono se il rapper milanese deciderà di chiarire quanto accaduto, spiegando le motivazioni dietro quel gesto che, seppur non pericoloso, appare sproporzionato.