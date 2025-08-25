Fedez pubblica un video ironico contro Chiara Ferragni e Giovanni Trochetti Provera, Lucarelli lo attacca.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera non si nascondono più e hanno deciso di ufficializzare la loro relazione con uno scatto pubblicato da entrambi sulle rispettive pagine social. Ma nelle ultime ore un dettaglio non è passato inosservato: la reazione social di Fedez, che con un video ironico ha acceso l’attenzione dei follower e alimentato ipotesi su un possibile riferimento al nuovo compagno della sua ex moglie. Il presunto riferimento a Chiara e al suo nuovo compagno non è sfuggito neanche a Selvaggia Lucarelli che ha risposto al rapper con parole dure.

Il video di Fedez e la frecciatina all’ex moglie

Due giorni dopo lo scatto condiviso da Chiara Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera, che ha segnato la prima apparizione ufficiale della coppia, Fedez ha pubblicato nelle sue storie Instagram un filmato dal tono scherzoso.

Nel video il rapper utilizza un filtro che gli deforma il viso, accentuando denti e mento, accompagnato dalla scritta “L’amore è cieco” e il tag alla fidanzata Giulia Honegger, seduta accanto a lui. Una scenetta apparentemente innocua, che molti hanno interpretato come un modo per sottolineare l’amore incondizionato della giovane compagna, pronta a stare con lui anche in una versione caricaturale.

Tuttavia, il tempismo della pubblicazione ha alimentato dubbi e interpretazioni maliziose.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Non tutti hanno letto il gesto come una semplice gag. Tra i primi a sollevare dubbi c’è stata Selvaggia Lucarelli, che ha ipotizzato un riferimento diretto a Tronchetti Provera, noto per una lieve sporgenza dei denti.

“Già prende per il cu*o il nuovo compagno della sua ex ed è un poveretto, ma poi la domanda è: lui pensa di essere figo?” ha scritto la giornalista e opinionista su Instagram.

Lucarelli ha inoltre criticato l’atteggiamento del rapper, ricordando il suo silenzio emotivo durante Sanremo: “Già finita la recita da vittimino a Sanremo in cui era tutto tremante e muto come un pesce, vedo. È tornato il Falena di sempre, invidioso della luce altrui“. Un commento che ha diviso gli utenti tra chi legge nel gesto di Fedez un’ironia innocente e chi invece lo considera una stoccata poco elegante all’ex moglie e al suo nuovo compagno.