Beppe Convertini sarà tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. L’annuncio social con Milly Carlucci emoziona i fan.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico di Rai 1 con un cast ricco di nomi noti e colpi di scena. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, un volto amato della televisione italiana ha confermato ufficialmente la sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato attraverso un video diffuso sui canali social della trasmissione, suscitando entusiasmo tra fan e telespettatori.

Beppe Convertini a Ballando con le Stelle

Dopo i rumor diffusi da Dagospia, è arrivata la conferma: Beppe Convertini sarà uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle. Il conduttore Rai e attore ha accettato la sfida e lo ha fatto sapere in modo speciale, partecipando a un video pubblicato dalla produzione del programma.

Nel filmato, Convertini scherza con sua madre invitandola a ballare insieme, mentre la nipote gli porta il telefono per comunicargli che Milly Carlucci lo sta cercando.

Fascino, carisma e tanta voglia di mettersi in gioco: Beppe Convertini è un nuovo concorrente di #BallandoConLeStelle 2025. 🔥@milly_carlucci pic.twitter.com/aYLKZiiKhT — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 25, 2025

Con tono emozionato, Convertini rivela di trovarsi in Puglia, “Circondato dall’amore della famiglia“, e annuncia ufficialmente la sua entrata nel cast. Le immagini hanno subito generato grande affetto e sostegno da parte del pubblico, che lo segue da anni con stima.

Un cast sempre più ricco di sorprese

Il nome di Beppe Convertini si aggiunge a un parterre già variegato e interessante. Nelle ultime settimane sono stati confermati anche Filippo Magnini e Fabio Fognini, mentre in precedenza erano stati annunciati altri volti amatissimi come la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu e Rosa Chemical. A loro si affiancheranno anche Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli. La squadra di concorrenti che salirà sulla pista da ballo è quindi quasi al completo, con Milly Carlucci pronta a regalare una nuova edizione carica di emozioni, talento e sorprese.

Non resta che attendere l’inizio del programma per scoprire chi conquisterà il pubblico e la giuria.