Stefano De Martino anticipa il rientro per Affari Tuoi. Retroscena Rai, voci su Sanremo e il nervosismo degli ultimi giorni.

Dopo settimane intense, tra paparazzi e diffusione di video privati, Stefano De Martino si prepara a un autunno televisivo impegnativo e ricco di sfide. L’amatissimo conduttore partenopeo, dopo aver conquistato pubblico e critica con il suo stile elegante e misurato, si trova ora al centro di un intreccio di novità professionali, retroscena e indiscrezioni che alimentano la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori. Ma scopriamo tutti i dettagli delle ultime notizie sul celebre ex ballerino.

Il rientro anticipato di Stefano De Martino

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, De Martino avrebbe dovuto concludere le vacanze e gli impegni estivi più tardi, ma l’enorme successo de “La Ruota della Fortuna“, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui su Canale 5, avrebbe accelerato i tempi.

La Rai, per rispondere alla concorrenza, ha deciso infatti di anticipare la nuova edizione di “Affari Tuoi“, che tornerà in onda già dal 2 settembre. Questo significa che De Martino, ancora impegnato con il tour estivo “Meglio stasera!” (ultima data a Cagliari il 31 agosto), si è visto costretto a rientrare in anticipo per le registrazioni.

Un retroscena che lascia intuire quanto forte sia la pressione attorno al conduttore. “In Rai si respira un forte nervosismo” ha spiegato Dandolo, che spiega come il successo di Scotti abbia spinto l’azienda a una mossa strategica per tutelare il proprio programma di punta.

De Martino e il sogno Sanremo

Nonostante il clima teso, persone vicine a Stefano De Martino lo descrivono sereno e pronto ad affrontare la nuova stagione con determinazione. Lì’ex ballerino di Amici, che lo scorso anno aveva stupito tutti dimostrando di saper reggere il confronto con il carismatico Amadeus, guarda già al futuro con ambizioni ancora più grandi.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, De Martino potrebbe condurre il Festival di Sanremo nel 2027, forse in solitaria o al fianco di Carlo Conti. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dalla Rai né dallo stesso presentatore, ma il solo fatto che il suo nome circoli per il palco dell’Ariston dimostra la sua crescente centralità nel panorama televisivo italiano.