Dopo mesi di indiscrezioni Gigi D’Alessio rivela perché ha lasciato The Voice dopo dieci edizioni: i motivi e i nuovi progetti.

Gigi D’Alessio ha scelto finalmente di rompere il silenzio e raccontare per la prima volta i motivi che lo hanno spinto a lasciare The Voice, il talent condotto da Antonella Clerici. Una decisione che ha sorpreso il pubblico e che ha acceso curiosità e voci di corridoio. Adesso il cantautore partenopeo mette fine alle speculazioni con parole chiare, spiegando le ragioni di un addio che non ha nulla a che vedere con contrasti interni o polemiche. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Perché Gigi D’Alessio ha lasciato The Voice

In un’intervista rilasciata a La Repubblica con Silvia Fumarola, Gigi D’Alessio si è raccontato con la sincerità che lo contraddistingue. Dopo dieci edizioni passate come giudice, ha deciso che fosse arrivato il momento di fermarsi e riflettere sul futuro.

“Nulla. Sto bene sia di qua che di là, non ho girato le spalle a nessuno. Dopo dieci edizioni di The Voice cerco di non ripetermi, prendo un paio di anni sabbatici” ha dichiarato il cantante.

Gigi D’Alessio – www.donnaglamour.it

Le sue parole mettono così a tacere i rumors su presunte tensioni con la Rai o con il programma stesso.

L’artista ha, così, chiarito che la scelta è legata al desiderio di non cadere nella routine e di rinnovarsi professionalmente. Un bisogno naturale dopo tanti anni nello stesso ruolo, che lo ha portato a essere una delle figure più amate del talent.

Ma il cantante non ha nessuna intenzione di fermarsi del tutto.

I nuovi progetti televisivi del cantante

L’uscita di Gigi D’Alessio da The Voice non significa affatto un addio definitivo alla televisione. Al contrario, l’artista sarà presto protagonista di un nuovo progetto su Canale 5 accanto a Vanessa Incontrada.

Antonella Clerici, alla guida del programma, non ha nascosto il dispiacere per il saluto di D’Alessio, ma ha accettato la sua scelta senza risentimenti. Intanto, il pubblico rimane in attesa di scoprire chi prenderà il suo posto nella celebre poltrona rossa. E chissà che in futuro il cantautore partenopeo non possa decidere di tornare ancora una volta nel ruolo di giudice che tanto ha segnato la sua carriera televisiva.