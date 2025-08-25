Jannik Sinner conferma l’amore con Laila Hasanovic e parla di vita privata alla vigilia degli US Open: le parole del campione.

Alla vigilia degli US Open, Jannik Sinner ha sorpreso tutti con una dichiarazione che ha subito catturato l’attenzione. Per la prima volta, il numero uno del tennis mondiale ha parlato apertamente dei suoi sentimenti, confermando un legame che da mesi era al centro dei rumors. Con poche parole e un sorriso, il campione altoatesino ha lasciato intendere che, oltre ai successi sportivi, anche la sua vita privata sta vivendo un momento speciale. Ma scopriamo tutti i dettagli delle sue dichiarazioni.

La conferma di Jannik Sinner

Durante un incontro con i giornalisti a New York, Sinner ha ammesso: “Sì, sono innamorato“. Una frase breve, ma sufficiente a rendere ufficiale ciò che finora era rimasto confinato alle indiscrezioni.

Da tempo, infatti, si parlava della relazione con la modella danese Laila Hasanovic, giovane e molto seguita sui social. Nonostante la riservatezza che ha sempre contraddistinto il tennista, il suo sorriso e la scelta di non smentire hanno consolidato la notizia.

Jannik Sinner – www.donnaglamour.it

“Della vita privata non parliamo” ha aggiunto subito, ribadendo la volontà di mantenere la sfera sentimentale lontana dai riflettori.

Le prime tracce della storia d’amore tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic risalgono alla scorsa primavera, con un avvistamento a Copenhagen. Successivamente, la modella è stata notata a Wimbledon, proprio mentre il campione italiano conquistava la vittoria contro Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner, tra amore e successi

Dopo il trionfo londinese, Sinner era sparito dai radar, alimentando le voci su una vacanza romantica con la nuova fidanzata. Hasanovic, elegante e discreta, sembra aver conquistato il cuore del tennista con naturalezza, accompagnandolo senza clamore nei momenti più importanti della sua carriera.

Oltre all’amore, Sinner ha svelato un lato più intimo e curioso della sua quotidianità. In conferenza ha raccontato di rilassarsi costruendo Lego, una passione che gli permette di staccare la mente tra un match e l’altro.

Dopo il problema fisico che lo aveva fermato a Cincinnati, l’altoatesino è ora pronto a tornare protagonista in campo.