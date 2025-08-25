Lutto nel mondo del cinema: Enzo Salvi piange la mamma Bruna. L’attore romano le dedica un commovente messaggio di addio sui social.

Enzo Salvi sta vivendo giorni di profondo dolore per la perdita della madre Bruna, ricoverata da tempo in ospedale e scomparsa dopo una lunga lotta. L’attore romano ha condiviso sui social un messaggio carico di emozione, con cui ha salutato per sempre la donna che definiva il suo faro e la sua radice.

Il post di addio sui social

La notizia è stata diffusa dallo stesso Enzo Salvi attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

“Ciao mamma. Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero” ha scritto l’attore, aggiungendo parole che hanno colpito profondamente i fan. “Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via… Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore“.

Nel lungo messaggio, Salvi ha raccontato come con la scomparsa della madre si spenga una parte di lui, anche se continuerà a custodirne l’esempio e gli insegnamenti. “Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita” continua l’attore.

Bruna era molto conosciuta dal pubblico dell’attore, che spesso la coinvolgeva in divertenti video insieme al cane Peggy, regalando momenti di leggerezza ai suoi follower.

Il ricordo del padre e l’affetto dei fan

Nel suo messaggio, Enzo Salvi ha voluto ricordare anche il padre Antonio, detto Tony, scomparso nel 2022. “Mamma, abbraccia forte papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto” ha scritto, aggiungendo un pensiero alla moglie Laura, ai figli e a tutta la famiglia, unita ora più che mai dal ricordo dei genitori.

L’attore romano ha ringraziato i fan per il sostegno ricevuto in queste ore difficili, mentre sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. I funerali della signora Bruna si terranno a Ostia Lido, nella chiesa Regina Pacis, martedì 26 agosto alle ore 11.