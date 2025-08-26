Fedez e la frecciatina a Tronchetti Provera: il rapper rompe il silenzio

Fedez smentisce le accuse di frecciatina a Tronchetti Provera e spiega il vero significato del video: scopri cos’ha detto il rapper.

Negli ultimi giorni il nome di Fedez è tornato al centro della cronaca rosa per un video pubblicato sui social che ha scatenato polemiche e interpretazioni. Alcuni utenti hanno infatti letto nel gesto del rapper una frecciatina diretta a Giovanni Tronchetti Provera, nuovo compagno di Chiara Ferragni. Ma il diretto interessato non ha lasciato correre e ha risposto con parole nette, chiarendo ogni dubbio. Scopriamo che cosa ha detto.

Fedez risponde alle accuse

Il rapper non ha usato mezzi termini per smontare le illazioni che lo vedevano protagonista di un presunto attacco indiretto.

“No. Non era riferito a nessuno. È un c***o di filtro. Ciao” ha dichiarato in una Instagram story, mettendo fine al chiacchiericcio.

Fedez – www.donnaglamour.it

La vicenda nasce da un breve video in cui Fedez, in compagnia della sua attuale fidanzata Giulia Honegger, appare con un filtro che deforma il volto in maniera caricaturale, accompagnando l’immagine con la frase “L’amore è cieco“.

Un contenuto apparentemente innocuo che, complice il tempismo della pubblicazione, è stato interpretato da molti come una frecciata alla nuova relazione dell’ex moglie Chiara Ferragni.

Il video che ha fatto scoppiare la polemica

Tutto è esploso a pochi giorni di distanza dall’ufficializzazione della storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, annunciata attraverso un post che ha immediatamente fatto il giro dei social.

Proprio la coincidenza temporale tra la notizia e il video di Fedez ha alimentato i sospetti, con alcuni utenti convinti che il riferimento fosse diretto alla nuova coppia.

Tuttavia, il rapper ha voluto chiarire che non c’era alcun messaggio nascosto né alcun riferimento a Tronchetti Provera. “Era solo un gioco con i filtri” ha spiegato, confermando ancora una volta il suo approccio ironico e leggero ai contenuti social. Eppure, quando si parla di Fedez e Chiara Ferragni, anche una semplice battuta può trasformarsi in terreno fertile per gossip e interpretazioni.