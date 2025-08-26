Sonia Bruganelli ironizza con il compagno Angelo Madonia e lancia una velata frecciatina a Ballando con le Stelle.

Sonia Bruganelli è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Ballando con le stelle, edizione che si è conclusa con l’uscita di scena di Angelo Madonia dal programma. Il ballerino, nonché attuale compagno della Bruganelli, ha commentato in più di un’occasione quanto successo, ma stavolta a “punzecchiare” il programma è stata proprio l’ex moglie di Paolo Bonolis. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Sonia Bruganelli e la battuta al compagno Angelo Madonia

Il siparietto si è consumato in un bar di Milano, dove Sonia Bruganelli ha ripreso Angelo Madonia intento a gustarsi un secondo gelato. Con tono divertito, ma allo stesso tempo pungente, gli ha chiesto: “Ma ancora?! Te lo sei finito… come balli poi?“.

Una battuta scherzosa che ha trovato subito risposta nel ballerino, sorridente: “Per adesso non devo ballare. E secondo me non ballo più. Mi sto godendo questo gelato“.

Angelo Madonia – www.donnaglamour.it

A quel punto la Bruganelli ha colto l’occasione per rilanciare con un commento che non è passato inosservato: “E se poi ti chiamano dicendo che ne manca uno?“. Parole che molti hanno letto come un’allusione a Ballando con le Stelle, dove Madonia ha ricoperto il ruolo di maestro e dove, insieme alla stessa Bruganelli, ha affrontato una stagione non priva di tensioni e polemiche.

Il passato difficile a Ballando con le Stelle

Non è un mistero che l’esperienza di Sonia Bruganelli nello show condotto da Milly Carlucci sia stata ricca di contrasti. La sua partecipazione è stata segnata da un infortunio, dalle critiche e soprattutto dagli scontri con Selvaggia Lucarelli, che hanno alimentato il dibattito mediatico. Anche per Angelo Madonia non è stato un percorso semplice: dopo settimane di prove e difficoltà, il ballerino ha lasciato il programma prima della finale.

Oggi, lontani dalle tensioni televisive, Bruganelli e Madonia si mostrano uniti e spensierati, tra viaggi, risate e momenti di quotidianità condivisa. Eppure, quella frase pronunciata con leggerezza ha riacceso i riflettori su possibili retroscena e interpretazioni.

Madonia, ridacchiando, ha liquidato la questione con un secco: “Ma chi mi chiama a me!“. Un epilogo ironico che lascia spazio a nuove curiosità sul futuro televisivo della coppia.