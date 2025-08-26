Svelato il nome di chi dovrebbe prendere il posto di Paolo Belli nella prossima edizione di Ballando con le stelle.

Un nuovo colpo di scena agita il dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Dopo l’annuncio ufficiale di Beppe Convertini come concorrente, le sorprese non sembrano essere finite. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, infatti, un ex concorrente del programma sarebbe pronto a rientrare nello show di Rai 1 in un ruolo del tutto speciale. Ma scopriamo tutti i dettagli del rumor.

Massimiliano Rosolino torna a Ballando con le Stelle

Nelle ultime ore il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato una notizia che sembra ormai prossima all’ufficialità: sarà Massimiliano Rosolino a collegarsi con Milly Carlucci dalla Sala delle Stelle, prendendo il posto di Paolo Belli.

Quest’ultimo, stando ai rumor, dovrebbe presto essere annunciato come concorrente della nuova edizione. “UFFICIALE: sarà Massimiliano Rosolino a collegarsi con Milly Carlucci dalla Sala delle stelle a Ballando con le Stelle. Si attende l’ok di Paolo Belli a scendere in pista… ma arriverà” ha scritto Parpiglia in un post pubblicato su X, lasciando intendere che il passaggio sia ormai definito.

UFFICIALE : sarà #Massimilianorosolino a collegarsi con la Carlucci dalla Sala delle stelle a #BallandoConLeStelle CITARE LA FONTE . Si attende l’ok di #paolobelli a scendere in pista … ma arriverà . — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) August 25, 2025

La scelta rappresenta una svolta importante per il programma, soprattutto dopo il dietrofront di Federica Pellegrini, che in un primo momento sembrava destinata a ricoprire quel ruolo. Ora Milly Carlucci e la sua squadra hanno deciso di puntare su un altro sportivo molto amato dal pubblico, forte anche della sua esperienza televisiva.

Dal nuoto alla televisione: un ritorno speciale

Rosolino non è nuovo al piccolo schermo e nemmeno al ruolo di inviato. Lo abbiamo visto in passato a L’Isola dei Famosi, dove ha saputo conquistare il pubblico con simpatia e professionalità.

Ma il legame più forte resta proprio con Ballando con le Stelle: partecipò alla terza edizione, esperienza che segnò un momento speciale anche nella sua vita privata. Fu infatti durante quel periodo che conobbe la ballerina Natalia Titova, con la quale ha costruito una famiglia e avuto due figlie.