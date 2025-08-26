Al Bano punge Amadeus e Conti dopo l’esclusione da Sanremo, ricordando i tempi di Pippo Baudo: la stoccata ai conduttori.

Un rifiuto dal Festival di Sanremo può pesare molto per i cantanti, soprattutto per quelli che hanno fatto la storia della musica italiana come Al Bano. Dopo l’esclusione dalla kermesse, il cantante pugliese ha più volte lanciato frecciatine contro il direttore artistico Amadeus, ma non sono mancate le stoccate anche a Carlo Conti.

Gli ultimi “attacchi” sono arrivati proprio negli ultimi giorni, nel corso di un’intervista a La Stampa. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Al Bano: le critiche ai direttori artistici del Festival di Sanremo

Nelle parole rilasciate a La Stampa, Al Bano non ha risparmiato giudizi pungenti. “Se sto pensando al Festival di Sanremo 2026? Ero abituato a un signore che aveva per nome Pippo Baudo” ha dichiarato.

Poi, riferendosi ai due ultimi direttori artistici, ha aggiunto: “Amadeus e Carlo Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura del cog***ne. Le parole debbono avere un peso“.

Al Bano

Secondo l’artista, la questione non riguarda soltanto la sua esclusione, ma un atteggiamento che considera poco rispettoso nei confronti di una carriera lunga e riconosciuta. Con tono diretto, Al Bano ha spiegato di non voler passare “esami” davanti ai direttori artistici, ribaltando l’idea: “Semmai loro con me, data l’età ed esperienza… senza presunzione”.

Un rapporto complicato con Sanremo

Non è la prima volta che Al Bano esprime perplessità sulla gestione del Festival. In un’intervista a LaPresse, qualche settimana fa, aveva chiarito di non aver ancora deciso se presentare un brano per Sanremo 2026, specificando però di volere garanzie. “Se non mi vogliono, non me ne frega niente” aveva dichiarato senza mezzi termini.

Le sue parole lasciano intendere che il legame con il palco dell’Ariston non sia definitivamente chiuso. Anzi, il cantante ha sottolineato come per lui conti molto l’aspetto umano degli incontri e dei rapporti professionali.

“Nella mia vita ho sempre scelto incontri godibili dal punto di vista umano” ha ricordato. Ora resta da capire se, tra orgoglio e nostalgia, Al Bano sceglierà di rimettersi in gioco con un inedito. La porta resta socchiusa, ma il rispetto, per lui, viene prima di tutto.