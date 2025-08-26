Coma Cose in crisi? Fausto smette di seguire California: fan del famoso duo in allarme per una possibile crisi.

Negli ultimi giorni i fan dei Coma Cose hanno iniziato a interrogarsi sul futuro della coppia artistica e sentimentale formata da California e Fausto. Tutto è nato da un gesto social che non è passato inosservato e che ha subito fatto il giro del web, scatenando ipotesi e dubbi. Mentre i due sul palco sembrano ancora complici, sui social emergono segnali che fanno discutere. Scopriamo che cosa è successo.

Crisi per i Coma Cose: il gesto social non sfugge ai fan

Da tempo si rincorrono voci su una possibile crisi tra California, all’anagrafe Francesca Mesiano, e Fausto Zanardelli.

Alcuni scatti circolati in estate e segnalati a Deianira Marzano avevano sollevato sospetti, poi smentiti, restituendo serenità ai sostenitori della band. Ma ora le domande tornano a riemergere.

I Coma Cose a Sanremo 2025 mentre fanno un cuore – www.donnaglamour.it

Secondo quanto notato dai fan, Fausto avrebbe smesso di seguire su Instagram la sua compagna nella vita e nell’arte. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha riacceso il dibattito attorno al loro rapporto, alimentando nuove ipotesi sulla situazione reale.

Ma qual è la verità sulla presunta crisi che ha allarmato i fan?

Il gesto che fa discutere

L’assenza del follow da parte di Fausto ha immediatamente catturato l’attenzione della rete. Per molti si tratta di un segnale eloquente, mentre altri restano convinti che dietro possa esserci un semplice errore o, addirittura, una strategia legata a un nuovo progetto musicale dei Coma Cose.

Alcuni spettatori che li hanno seguiti dal vivo in concerto in queste settimane raccontano di averli visti sereni e affiatati, il che alimenta ulteriore confusione.

“Sul palco sembravano come sempre, uniti e complici” racconta chi era presente agli show. Nonostante ciò, il gesto resta difficile da ignorare e i fan attendono chiarimenti diretti dai protagonisti.

Fino ad allora, il dubbio resta aperto: semplice casualità o il segnale di una crisi più profonda? Non ci resta che attendere una loro dichiarazione per scoprirlo.