Francesco Sarcina fa gli auguri alla figlia Nina e lancia una stoccata a Clizia Incorvaia: le parole del cantante.

Il compleanno di Nina, figlia di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, è diventato occasione di celebrazione ma anche di tensioni. Mentre la bambina ha festeggiato con la madre e la sua famiglia, il cantante non era presente e ha affidato a Instagram un messaggio carico di amore per la figlia, ma anche di parole pungenti verso l’ex moglie. Scopriamo che cosa ha detto.

Francesco Sarcina e gli auguri social a Nina

Il 24 agosto Nina, nata dall’amore tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, ha compiuto dieci anni. La festa si è svolta in compagnia della madre, del fratellino Gabriele e di amici e parenti, con una torta di Hello Kitty e palloncini colorati, come mostrato da Incorvaia in un reel su Instagram.

La bambina è stata ripresa solo di spalle, con la dedica: “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. Auguri Nina”.

Il frontman de Le Vibrazioni non era presente ai festeggiamenti, ma ha voluto dedicare un pensiero speciale alla figlia. “Tanti auguri Nina Elisha Sarcina, oggi compi 10 anni. Che traguardo incredibile e quanti altri ne farai” ha scritto. Un messaggio che, però, non si è limitato agli auguri, lasciando emergere i difficili rapporti con l’ex moglie.

Sarcina: la stoccata all’ex moglie

Nel suo post, Sarcina ha aggiunto parole che non sono passate inosservate: “Sarò sempre al tuo fianco anche se a volte a distanza per le vicissitudini che la vita a volte porta. Ma questo tu lo sai, perché il filo invisibile che ci unisce è ben più forte delle dimostrazioni pubbliche che raccontano spesso rapporti inesistenti“. Una frase che molti hanno letto come una frecciata diretta a Clizia Incorvaia, che aveva mostrato la festa della figlia sui social.

La relazione tra i due, iniziata con il matrimonio nel 2015 e finita nel 2019, resta segnata da tensioni e accuse reciproche. Oggi Clizia ha voltato pagina, sposando Paolo Ciavarro e costruendo con lui una nuova famiglia, ma i contrasti con Sarcina continuano a riaffiorare in occasioni come questa, riportando al centro dell’attenzione mediatica le difficoltà di un legame mai del tutto risolto.