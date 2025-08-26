Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, lo strano episodio in aeroporto riaccende i gossip: cosa sta succedendo.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono da poco usciti allo scoperto ma un nuovo episodio li ha fatti finire nuovamente al centro dell’attenzione. Dopo essersi finalmente mostrati insieme sui social, la coppia è stata notata al rientro in aeroporto in atteggiamenti che hanno lasciato perplessi molti osservatori. Gesti insoliti, foto che raccontano più delle parole e un silenzio che alimenta i sospetti: cosa si nasconde dietro il loro comportamento? Scopriamo che cosa è successo.

La prima uscita social della coppia

Il fine settimana in Turchia ha segnato una svolta per la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

L’imprenditrice digitale ha infatti pubblicato per la prima volta una foto che li ritrae insieme, rompendo il lungo riserbo che aveva caratterizzato i mesi precedenti. Una decisione che ha sorpreso i fan, anche perché la famiglia di lui è nota per la sua discrezione e per l’allergia all’esposizione mediatica.

L’immagine condivisa ha subito attirato i riflettori, diventando il simbolo di un rapporto tornato alla luce dopo un periodo di crisi. Tuttavia, l’entusiasmo è stato presto oscurato da un episodio che non è passato inosservato.

Lo strano comportamento in aeroporto

A raccontare i dettagli è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter “Chicchi di gossip“.

Secondo quanto riportato, al ritorno dal viaggio la coppia sarebbe stata fotografata in aeroporto in atteggiamenti inusuali: “Chiara e Giovanni mantenevano una strana distanza, con Tronchetti attentissimo a non farsi immortalare e mai vicino alla fidanzata. Come mai?” scrive Parpiglia.

Le immagini mostrano i due in abiti casual, distanti e apparentemente freddi, senza gesti affettuosi né sorrisi condivisi. Il comportamento ha alimentato i pettegolezzi, soprattutto considerando che, in passato, Ferragni sarebbe stata scoraggiata dalla famiglia di Giovanni dal pubblicare foto private.

Alcune voci ricordano anche il divieto imposto all’influencer di condividere immagini degli interni di una casa di montagna appartenente ai Tronchetti, episodio che avrebbe contribuito a creare attriti.