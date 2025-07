Ci siamo: X Factor 2025 è pronto a partire. Lo show musicale rompe gli indugi e si prepara a regalare emozioni. Quando inizia, i giudici e le novità.

L’attesa è finita: X Factor 2025 è in partenza con tantissime novità. La campagna di promozione dello show è stata annunciata ufficialmente con tanto di dettagli legati alla data di inizio, conferma sui giudici e tanto altro. Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili che riguardano la nuova edizione dell’importante programma musicale che ha visto Manuel Agnelli salutare.

X Factor 2025: quando inizia, il primo promo

È partita ufficialmente la campagna promozionale per X Factor 2025 che ha quindi fornito le prime informazioni sull’arrivo della nuova edizione in partenza da giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW. Tramite un comunicato ufficiale e annesso video promo sui social, ecco l’inizio ufficiale della nuova avventura che si annuncia ricca di emozionanti sorprese.

Nella promozione del programma, focus importante sul ruolo dei giudici chiamati a dare ai concorrenti “quello che si può definire l’’X Factor Touch’, che li possa aiutare a conoscersi meglio ma anche a scoprire di aver dentro qualcosa di speciale”.

I giudici, la conduttrice e le novità

In questo senso, confermatissimi dietro al bancone i giudici: Achille Lauro, Francesco Gabbani (new entry), Jake La Furia e Paola Iezzi. Saranno loro ad avere l’arduo compito di “diventare mentore e guida per ragazzi e ragazze che hanno tante storie e tanti background diversi tra loro, che anche se partono con poca esperienza possono trasformarsi e vivere un percorso di crescita autentico”.

Alla conduzione riecco la bravissima Giorgia che dopo l’esperienza della passata edizione è stata confermata nell’inedito ruolo dove, anche nel suo caso, sarà importante sapersi muovere tra concorrenti e giudici cercando di fare da collante tra loro oltre che con il pubblico da casa.