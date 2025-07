Torna Bruno Barbieri 4 Hotel: data, anticipazioni e novità “bonus plus”

Tutto pronto per la nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel: scopriamo quando torna in tv, le anticipazioni e la super novità “bonus plus”.

C’è grande attesa per la nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel. Lo chef ed esperto di hôtellerie tornerà a girare l’Italia per valutare alcune strutture ricettive, ma questa volta avrà un’altra grande arma a disposizione: un “bonus plus”. Vediamo quanto torna in tv e tutte le anticipazioni.

Bruno Barbieri 4 Hotel: le anticipazioni della nuova stagione

Bruno Barbieri 4 Hotel torna in tv con una nuova e scoppiettante stagione, che di certo divertirà i fan che lo seguono sempre con grande affetto. Prodotto da Sky Original e Banijay Italia, il format si svolgerà anche quest’anno con il meccanismo tradizionale, ma lo chef avrà un potere in più rispetto agli altri ‘giudici’: un “bonus plus”.

Si chiama Barbieri plus ed è un vero e proprio bonus da 5 punti che Bruno assegnerà all’albergo che per un particolare qualsiasi lo ha colpito durante il soggiorno, “che sia una minuziosa cura dei dettagli o un gesto speciale per rendere ancor più indimenticabile il proprio senso di ospitalità“. Si tratta di uno strumento nuovo per 4 Hotel, che potrà influire sull’esito finale della gara

Questa nuova stagione ha visto lo chef fermarsi in otto tappe diverse: Isola d’Elba, Trapani, L’Aquila e il Wild Abruzzo, Riviera di Ulisse (in provincia di Latina), Bari, Colline Senesi; Parma e la food valley e

Bergamo.

Quando torna Bruno Barbieri 4 Hotel: la data

La nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel è composta da otto puntate e torna in tv a partire da domenica 7 settembre 2025, alle ore 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Come vuole la tradizione, ogni episodio vedrà la partecipazione di quattro alberghi, diversi per storia, stile e filosofia.