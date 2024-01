Com’è e dove si trova la casa di Bruno Barbieri? Lo chef e il giudice di Masterchef vive in una dimora semplice ma funzionale.

Volto televisivo molto apprezzato, Bruno Barbieri è molto attivo anche sui social. E’ nel mondo virtuale che il giudice di Masterchef ha mostrato ai fan la sua casa. La dimora è semplice ma funzionale, con complementi d’arredo assai particolari.

Bruno Barbieri: la sua casa è semplice, ma con dettagli particolari

Classe 1962, Bruno Barbieri è nato a Medicina, in provincia di Bologna. Per un periodo ha vissuto lontano dalla sua terra, arrivando a soggiornare perfino in America, ma l’amore per le sue origini ha avuto la meglio. Il noto chef, apprezzato anche per il ruolo di giudice di Masterchef, vive nel comune che l’ha visto venire al mondo.

Non sappiamo con esattezza in quale zona si trovi la dimora, ma conosciamo lo stile degli interni grazie ad alcune condivisioni di Barbieri. Ovviamente, l’ambiente che viene maggiormente mostrato ai fan è la cucina. Essendo il regno dello chef, è curata fin nei minimi dettagli. A primo impatto, a colpire l’attenzione è il backsplash color verde mela, posizionato sulla parete a ridosso di lavello e piano cottura.

La cucina è semplice ma funzionale e, grazie alla porta finestra, è dotata di una grande luminosità. L’arredamento è soprattutto di colori chiari, tra il beige e il bianco, mentre il tavolo è in legno scuro

Bruno Barbieri: la sua camera da letto è particolarissima

Alcuni dei colori della cucina sono ripresi anche nel salone. Il divano, ad esempio, è dello stesso verde mela del backsplash. Accanto al sofà c’è un tavolino basso su cui si notano diverse fotografie di famiglia e una lampada molto particolare.

La stanza più particolare della casa di Bruno Barbieri è senza ombra di dubbio la camera da letto. Qui ci sono diversi quadri e una lampada di design. Sul comodino, per sua ammissione, non manca mai un libro da leggere.

Infine, nella dimora del giudice di Masterchef c’è anche uno studio. Oltre alla scrivania e al pc, si nota una grande libreria fornitissima. A colpire è soprattutto la scritta sulla parete, un motto che Barbieri ha fatto suo: “Be yourself“.