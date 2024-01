Vi proponiamo una selezione di frasi per ricordare i genitori defunti, che restano nel cuore per sempre, anche quando non ci sono più.

Il lutto per i genitori, a prescindere dall’età in cui avviene, scava una ferita che non guarirà. E’ un dolore che, pian piano, fa meno male, ma che non sparirà mai del tutto. Vediamo quali sono le frasi più belle per ricordare i defunti che vi hanno messo al mondo.

Le più belle frasi per ricordare genitori defunti

Quando muoiono i genitori si smette di essere figli. No, non è un modo di dire o una frase fatta, ma la triste realtà. A prescindere dall’età in cui avviene il lutto, il dolore che si prova è talmente forte che è quasi impossibile da spiegare a parole. Ricordarli, sia nei pensieri che nei gesti, è un modo per sentirli più vicini. E’ per questo che vi proponiamo una serie di frasi da dedicare ai defunti che vi hanno amato in modo incondizionato fino all’ultimo giorno. Di seguito, una selezione di pensieri profondi:

Dopo la morte dei nostri genitori moriamo per la prima volta e nasciamo per la seconda. (Andrzej Coryell)

Nei momenti in cui il dolore è più forte guardo il cielo e vi immagino lì, con il vostro sorriso, a guardarmi. Mi mancate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Mi manca il vostro affetto, mi manca la vostra risata e il vostro instancabile ottimismo.

In cielo gli angeli festeggiano della vostra presenza, mentre qui sulla Terra ci mancate moltissimo. Siete stati due genitori fantastici.

Non sono stato presente quando i miei genitori sono morti, né ho potuto dirgli addio per l’ultima volta. Porto sempre con me quel dolore, come porto nel profondo l’amore che avevate per me. Oggi miei cari genitori, dedico a voi i miei pensieri e nei miei ricordi vivrete per tutta la vita.

Quando mi mancano i miei genitori, esco e guardo le stelle, perché so che accanto ad alcune di loro mio padre e mia madre vegliano su di me e mi sorridono.

Perderai qualcuno senza cui non potrai vivere, e il tuo cuore sarà gravemente ferito, e la cattiva notizia è che non supererai mai completamente la perdita di chi hai voluto bene. Ma questa è anche la buona notizia. Vivono per sempre nel tuo cuore ferito che non guarisce mai del tutto. È come avere una gamba rotta che non guarisce mai perfettamente, che fa ancora male quando fa freddo, ma impari a ballare zoppicando.

La morte non è la più grande perdita nella vita. La perdita più grande è ciò che muore dentro di noi mentre viviamo. (Norman Cousins)

Perché molti dei miei successi li devo a voi. Grazie per avermi cresciuto e fatto diventare la persona che sono oggi. Siete stati due genitori magnifici. Vi voglio bene!

Quelli che abbiamo amato e che abbiamo perduto non sono più dov’erano, ma sono sempre e dovunque con noi.

E prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, per andare incontro al Signore nell’aria, e così saremo sempre con il Signore. (Tessalonicesi 4: 17-18)

La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità, in eterno. (Salmi 73:26)

Agli occhi degli stolti parve che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. (Sapienza 3:2-3)

L’amore per i genitori non muore mai

Anche se un genitore non è più al vostro fianco non significa che l’amore sia finito, né dall’una né dall’altra parte. E’ difficile, nessuno lo mette in dubbio, ma continuare a provare un affetto profondo e unico consente di sentire più vicini i defunti.