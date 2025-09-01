Gianluigi Nuzzi debutta nel pomeriggio di Canale 5: la reazione di Myrta Merlino

Un nuovo inizio su Canale 5 con Gianluigi Nuzzi che ha debuttato con Dentro la Notizia: ecco come ha reagito Myrta Merlino.

Mediaset ha optato per un cambio di programmi rispetto allo scorso anno. Nella fascia pomeridiana di Canale 5, infatti, addio a Myrta Merlino e Pomeriggio 5 con l’arrivo di Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia. Una novità assoluta per il famoso giornalista e presentatore di Quarto Grado che è stata accolta positivamente dai telespettatori e, a quanto pare, anche dalla ex “padrona di casa”.

Gianluigi Nuzzi debutta con Dentro la Notizia

Su Canale 5 ha fatto il proprio debutto nel pomeriggio Gianluigi Nuzzi con la prima puntata del nuovo programma Dentro la Notizia. Un esordio importante e che ha dato un taglio netto rispetto al passato e rispetto alla precedente conduzione di Myrta Merlino. Il giornalista è stato accolto in modo caloroso dal pubblico del Biscione.

Myrta Merlino – www.donnaglamour.it

A conferma di questo, i primissimi commenti sui social dove non sono mancati apprezzamenti e anche qualche appunto in vista del futuro. Tra le varie opinioni è stato possibile leggere: “Nuzzi è un professionista e la sua forza sulla nera aiuta sul fronte ospiti/esclusive. L’effetto Quarto Grado al pomeriggio però è inevitabile e televisivamente appesantisce moltissimo. È solo la prima, serve tempo ma occhio all’effetto mattonata non diciamo dove”.

La reazione di Myrta Merlino

In tanti, però, si sono domandati come possa aver reagito al debutto di Nuzzi la ex “signora” di Canale 5, Myrta Merlino appunto. La giornalista, con grande stile e grande professionalità ha dedicato alcune parole via social al collega. “Un grande abbraccio e forte in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura! Daje!”, il tutto accompagnato dal tag del programma e una emoticon di un muscolo. Insomma, una gesto molto positivo per il giornalista che è atteso da una stagione decisamente impegnativa sul piccolo schermo.