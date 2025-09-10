Silvia Toffanin a sorpresa: la confessione inedita sui figli e il lavoro

In occasione dei 20 anni di Verissimo, Silvia Toffanin ha avuto modo di raccontare aspetti molto privati e intimi della sua vita, professionale e di famiglia.

Fatta eccezione per qualche raro retroscena personale, come i recenti fatti a cena con Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin è sempre stata piuttosto riservata per quanto riguarda la propria vita privata. Un piccolo strappo alla regola lo ha fatto in occasione dei 20 anni di Verissimo e a margine di una bella intervista rilasciata ai microfoni di Chi.

Silvia Toffanin: l’intervista del cuore

Sempre particolarmente attenta al suo modo di porsi in tv e nella vita di tutti i giorni, Silvia Toffanin ha raccontato a Chi alcuni retroscena professionali e personali. Tra questi, in occasione dei 20 anni di Verissimo, anche quelle che sono state le sue interviste preferite. Nel dettaglio la donna ha svelato un faccia a faccia che le è rimasto in testa e nel cuore.

“Tra gli incontri che mi hanno più emozionato un posto speciale è occupato da un vero maestro del giornalismo come Maurizio Costanzo, per l’umanità, gli insegnamenti e le parole di affetto che mi ha riservato e che conservo gelosamente nel cuore”.

La confessione su figli e lavoro

In generale, la padrona di casa del salotto di Verissimo ha poi fatto una confessione su quello che, negli anni di trasmissione, è stato il suo percorso. In questo senso non sono passate inosservate le parole da madre: “Posso dire che il programma è cambiato assieme a me, siamo cresciuti in parallelo. Le esperienze vissute, essere diventata madre, le prove che la vita mi ha messo inevitabilmente davanti e una maggiore maturità mi hanno permesso di entrare sempre più in sintonia con gli ospiti”, ha raccontato la Toffanin.

“Ora mi lascio guidare maggiormente dalle emozioni. Credo che questo aiuti anche chi ho di fronte ad aprirsi e raccontarsi”, ha svelato la conduttrice che ha quindi colto questa crescita e questo percorso personale come un’occasione per migliorarsi anche sotto l’aspetto professionale.