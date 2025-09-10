Thais Wiggers esce allo scoperto: il messaggio dopo la morte dell’ex

L’ex Velina Thais Wiggers ha espresso tutta la propria tristezza per la morte dell’ex, Paul Baccaglini, avvenuta in circostanze da chiarire.
Il mondo dello spettacolo e non solo è rimasto sconvolto dalla improvvisa morte di Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene e anche ex presidente del Palermo Calcio. Un decesso che pare poter essere avvenuto con il suicidio dell’uomo, all’età di 41 anni. Tra i tanti volti vip che si sono espressi sull’accaduto, anche Thais Wiggers che è stata legata a lui sentimentalmente anni fa.
La morte di Paul Baccaglini
Sono state ore di grande tristezza e sconcerto per il mondo dello spettacolo e non solo. È morto a soli 41 anni Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene. È stato proprio il programma ad annunciare la notizia della scomparsa di colui che in passato era stato anche presidente della squadra di calcio del Palermo.
Stando alle prime informazioni, Baccaglini si sarebbe suicidato nella sua casa di Segrate, a Milano, ed è lì che il corpo sarebbe stato ritrovato dall’attuale compagna che ha allarmato le forze dell’ordine che sono poi successivamente intervenute per accertarne il decesso.
Il ricordo di Thais Wiggers
Tra i tanti volti vip che si sono espressi per ricordare Baccaglini, in questi minuti c’è stata anche la sua ex, Thais Wiggers. L’ex Velina, infatti, è stata legata sentimentalmente all’uomo per qualche tempo terminando poi la relazione nel 2018. I due si erano lasciati ritenendo, reciprocamente, che quella fosse “la scelta migliore” per entrambi.
Ora la donna ha omaggiato Baccaglini con una storia su Instagram: “Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani… Nonostante non ci sentivamo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme”, ha scritto l’ex Velina. E ancora: “Le mie condoglianze e un abbraccio stretto alla famiglia. Rip, Paul Baccaglini”.