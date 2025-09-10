Thais Wiggers esce allo scoperto: il messaggio dopo la morte dell’ex

L’ex Velina Thais Wiggers ha espresso tutta la propria tristezza per la morte dell’ex, Paul Baccaglini, avvenuta in circostanze da chiarire.

Il mondo dello spettacolo e non solo è rimasto sconvolto dalla improvvisa morte di Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene e anche ex presidente del Palermo Calcio. Un decesso che pare poter essere avvenuto con il suicidio dell’uomo, all’età di 41 anni. Tra i tanti volti vip che si sono espressi sull’accaduto, anche Thais Wiggers che è stata legata a lui sentimentalmente anni fa.

La morte di Paul Baccaglini

Sono state ore di grande tristezza e sconcerto per il mondo dello spettacolo e non solo. È morto a soli 41 anni Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene. È stato proprio il programma ad annunciare la notizia della scomparsa di colui che in passato era stato anche presidente della squadra di calcio del Palermo.

Paul Baccaglini – www.donnaglamour.it

Stando alle prime informazioni, Baccaglini si sarebbe suicidato nella sua casa di Segrate, a Milano, ed è lì che il corpo sarebbe stato ritrovato dall’attuale compagna che ha allarmato le forze dell’ordine che sono poi successivamente intervenute per accertarne il decesso.

Il ricordo di Thais Wiggers

Tra i tanti volti vip che si sono espressi per ricordare Baccaglini, in questi minuti c’è stata anche la sua ex, Thais Wiggers. L’ex Velina, infatti, è stata legata sentimentalmente all’uomo per qualche tempo terminando poi la relazione nel 2018. I due si erano lasciati ritenendo, reciprocamente, che quella fosse “la scelta migliore” per entrambi.

Ora la donna ha omaggiato Baccaglini con una storia su Instagram: “Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani… Nonostante non ci sentivamo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme”, ha scritto l’ex Velina. E ancora: “Le mie condoglianze e un abbraccio stretto alla famiglia. Rip, Paul Baccaglini”.