Notizia shock sconvolge Milano e il mondo della televisione: trovato morto Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene.

La notizia della morte di Paul Baccaglini sta scuotendo il mondo dello spettacolo e dello sport italiani. L’ex inviato de Le Iene e imprenditore è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Segrate, alle porte di Milano. Le prime informazioni parlano di un gesto estremo, mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire con precisione le circostanze. In attesa di accertamenti ufficiali, ripercorriamo ciò che è noto finora e il profilo di Paul Baccaglini, figura che ha saputo muoversi tra televisione, finanza e calcio.

Trovato morto a Segrate: le prime informazioni

Secondo quanto emerso, Paul Baccaglini è stato trovato morto nella sua casa di Segrate. L’ex inviato de Le Iene e presidente del Palermo nel 2017 aveva 41 anni.

Ciao Paul 🤍



Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa.



Abbracciamo forte tutta la sua famiglia. pic.twitter.com/Ht3xww5Qia — Le Iene (@redazioneiene) September 10, 2025

Dalle prime ricostruzioni, Paul Baccaglini si sarebbe tolto la vita. A rinvenire il corpo sarebbe stata la compagna, che ha dato l’allarme.

Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Milano, chiamati a verificare ogni dettaglio utile a definire tempi e modalità dell’accaduto. Al momento non vengono fornite ulteriori indicazioni, nel rispetto della riservatezza e della sensibilità dei familiari.

La comunità che aveva seguito nel tempo il percorso di Paul Baccaglini, tra televisione e impresa, assiste con sgomento all’evolversi della situazione, in attesa di conferme e comunicazioni ufficiali.

Paul Baccaglini: dalle Iene al Palermo

Cresciuto tra Stati Uniti e Italia, con padre americano, Eric Frank, e madre italiana, Paola Baccaglini, Paul Baccaglini è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a Le Iene.

Dopo l’esperienza televisiva, ha intrapreso una carriera nella finanza come trader. In seguito ha creato il fondo commerciale Integritas Capital, con cui ha finanziato l’acquisto del Palermo nel 2017, quando la squadra militava in Serie A.

La sua figura, capace di muoversi tra ambiti diversi, è stata spesso associata a progetti ambiziosi e a una forte esposizione mediatica. Oggi, però, la comunità piange la sua scomparsa e attende nuovi dettagli che faranno luce su quanto è accaduto.