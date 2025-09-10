Emis Killa criticato per le parole a Radio Deejay, interviene Selvaggia Lucarelli con una frecciata pungente.

Le parole di Emis Killa durante un’intervista radiofonica a Radio Deejay hanno acceso un acceso dibattito sui social che ha diviso il pubblico e scatenato reazioni da parte di personaggi noti. Tra questi, anche Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato critiche al rapper milanese. Scopriamo che cosa è successo e cosa ha detto la giornalista.

Emis Killa

Le dichiarazioni di Emis Killa a Radio Deejay

Ospite del programma Say Waaad su Radio Deejay, Emis Killa ha affrontato il tema delle pressioni che spesso riceve dai fan, che lo invitano a esporsi su questioni sociali e politiche.

Con il suo consueto tono diretto, il rapper ha spiegato di non sentirsi obbligato a prendere posizione, perché non vede come questi problemi possano influenzare in modo significativo la sua vita.

“Se aumentano i prezzi della benzina, a me girano le scatole, ma tutto sommato sono benestante quindi non è che mi cambia la vita. Se guadagnassi poco allora mi verrebbe di dire ‘mi faccio sentire’, ma io ho molto da perdere, non sono io che devo combattere” ha affermato durante l’intervista.

Le parole hanno subito fatto il giro del web, raccogliendo centinaia di commenti, spesso negativi. In molti hanno interpretato il discorso di Emis Killa come una presa di distanza dai problemi concreti della gente comune. Il rapper, tuttavia, ha rivendicato la sincerità del suo ragionamento, pur ammettendo che potesse risultare “scomodo e brutto da dire”.

La frecciata di Selvaggia Lucarelli e il riferimento a Fedez

Tra le voci che hanno commentato le affermazioni di Emis Killa spicca quella di Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha condiviso il suo pensiero. La giornalista ha scritto ironicamente: “Ora sappiamo perché è rimasto l’unico amico del Falena (Fedez)“.

A un commento che ricordava le vecchie abitudini di Emis Killa e di altri artisti, la Lucarelli ha risposto con un’ulteriore stoccata: “Se lo ricorda a dire il vero. Andava allo stadio con Lucci, lì il rischio gli piaceva“. Un botta e risposta che ha colpito nel segno, confermando come le parole del rapper abbiano aperto un fronte di critiche che difficilmente si spegnerà a breve.