La conduttrice rifiuta Ballando con le stelle e sceglie Tu si que vales. Milly Carlucci battuta da Maria De Filippi.

Una nuova indiscrezione ha acceso i riflettori sul sabato sera televisivo italiano e, questa volta, al centro dell’attenzione c’è Diletta Leotta. La conduttrice e inviata sportiva di Dazn sarebbe stata corteggiata da entrambe le regine della prima serata, Milly Carlucci e Maria De Filippi, pronte a contendersi la sua presenza nei rispettivi show. Ma scopriamo che cosa è successo e qual è stata la decisione della conduttrice televisiva.

Ballando con le stelle: Diletta Leotta rifiuta l’offerta

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” della rivista Chi, la scelta finale della giornalista avrebbe però lasciato una delle due conduttrici a mani vuote.

Per settimane si era parlato di un possibile debutto di Diletta Leotta come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, una partecipazione che Milly Carlucci avrebbe fortemente voluto. Tuttavia, l’inviata di Dazn avrebbe declinato l’invito.

“Diletta non balla con Milly ma va da Maria” ha rivelato Candela, spiegando che la conduttrice ha preferito prendere parte a una puntata già registrata di Tu si que vales. Qui la vedremo protagonista della gara di lip sync al fianco di Rudy Zerbi, in un ruolo del tutto nuovo e lontano dal mondo del calcio che l’ha resa celebre.

Diletta Leotta: i nuovi impegni e la vita privata

Il 2025 rappresenta per Diletta Leotta un anno di svolta. Dopo anni passati a bordo campo, la giornalista ha raccontato con entusiasmo il suo passaggio in studio alla guida di “Fuoriclasse Serie A Show“, nuovo format di Dazn dedicato alla Serie A.

“Il passaggio dal campo allo studio mi permetterà di portarmi dietro tutta l’esperienza accumulata negli stadi” ha spiegato a Sportweek, ricordando con emozione alcune interviste importanti, da Maldini a Ronaldo.

Sul piano personale, Diletta ha da poco salutato l’estate, trascorsa in viaggio tra Sicilia, Sardegna, Ibiza e Germania, in compagnia del marito Loris Karius e della piccola Aria.