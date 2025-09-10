Dopo lo scandalo, Raoul Bova torna in Don Matteo e con lui debutta il figlio Francesco nella celebre fiction Rai.

Nelle ultime settimane il nome di Raoul Bova è stato spesso al centro dell’attenzione, tra vicende personali finite sotto i riflettori e nuovi impegni televisivi. L’attore romano, amatissimo dal pubblico, ha scelto di affrontare le difficoltà senza nascondersi, trovando la forza di ripartire anche grazie al lavoro. Proprio sul set di Don Matteo è arrivata una novità che riguarda la sua famiglia e che ha già acceso la curiosità dei fan. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il ritorno di Raoul Bova sul set di Don Matteo

La nuova stagione di Don Matteo, in arrivo prossimamente su Rai 1, vedrà ancora una volta Raoul Bova nei panni di Don Massimo, ruolo che ha raccolto l’eredità di Terence Hill.

Raoul Bova – www.donnaglamour.it

Le riprese sono in corso e non mancano le sorprese. L’attore, intervistato in merito agli eventi che lo hanno coinvolto negli ultimi tempi, ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate nell’ultimo periodo: “Ora sto bene. Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre“.

Parole che rivelano il suo desiderio di andare avanti senza lasciarsi abbattere, nonostante il peso della vita privata finita sotto gli occhi di tutti.

Francesco Bova debutta nella celebre fiction Rai

Se l’impegno di Raoul Bova come protagonista della fiction era già atteso, la vera sorpresa arriva dal figlio Francesco, che farà il suo esordio proprio sul set di Don Matteo.

Il ragazzo, nato dal primo matrimonio dell’attore, è stato immortalato dal settimanale Chi durante le riprese.

Secondo le prime indiscrezioni, vestirà i panni di un giovane infermiere, un ruolo breve ma significativo, che segna il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo. Una presenza che unisce vita privata e professionale, e che non è passata inosservata tra i fan più affezionati.