Pippo Baudo, rivelato il testamento: lascia 10 milioni divisi tra i figli e la storica segretaria Dina Minna.

Dopo la sua scomparsa, avvenuta il 16 agosto a 89 anni, Pippo Baudo rimane al centro dell’attenzione dei media. Nello studio notarile di Bracciano sono state aperte le sue volontà testamentarie, che hanno rivelato scelte che hanno sorpreso parte dell’opinione pubblica. La distribuzione dell’eredità, stimata intorno ai 10 milioni di euro, non ha riguardato soltanto i figli del celebre conduttore, ma anche una figura che gli è rimasta accanto per oltre trent’anni. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il patrimonio di Pippo Baudo

Secondo quanto riportato dalle testate nazionali, l’eredità di Pippo Baudo ammonterebbe a circa 10 milioni di euro, comprendendo non solo compensi e diritti legati alla carriera televisiva, ma anche numerose proprietà immobiliari.

Si parla di terreni a Fiano Romano, dieci a Noto e sei a Siracusa, oltre a cinque case nella Capitale, tra cui una nella zona di Prati. Open ha inoltre sottolineato la presenza di beni aziendali in Sicilia, dove Baudo risultava socio in due imprese attive nel settore edilizio.

Pippo Baudo – www.donnaglamour.it

Un patrimonio vasto, che testimonia non solo il successo artistico e professionale, ma anche la capacità di diversificare investimenti. Ma a chi andrà la sua cospicua eredità?

Il testamento tra figli e segretaria: cosa aveva detto Katia Ricciarelli

Il Messaggero ha rivelato che la divisione dell’eredità non si è limitata ai figli, Tiziana e Alessandro, ma ha incluso anche Dina Minna, la segretaria che Baudo definiva parte della famiglia.

A lei sarebbero andati due appartamenti a Roma, oltre a una quota equivalente a quella dei figli. La scelta ha confermato l’importanza del legame con Minna, che per 36 anni ha gestito i suoi impegni e lo ha assistito fino agli ultimi giorni.

Katia Ricciarelli, ex moglie del conduttore, aveva già anticipato la notizia dichiarando: “Per parlare con Pippo dovevo passare da Dina. Gli chiesi perché le avesse intestato due appartamenti e mi rispose che era buona e gli stava vicino“.

Nonostante alcune tensioni, la volontà di Baudo appare chiara: riconoscere un ruolo centrale non solo ai figli, ma anche a chi lo ha accompagnato con dedizione nella vita quotidiana.