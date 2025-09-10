Alba Parietti: “Ho detto alla Carrà che era una str**za. Ecco cosa ho inventato con Sgarbi”

Alba Parietti racconta carriera, gossip e un aneddoto su Raffaella Carrà in una lettera a Chi: “Le ho dato della str**za”.

Alba Parietti ha scelto le pagine di Chi per celebrare i trent’anni del settimanale con una lunga lettera che non è passata inosservata. La showgirl e opinionista televisiva ha ripercorso momenti significativi della sua carriera, senza risparmiarsi provocazioni e aneddoti che hanno fatto discutere. Tra ricordi, riflessioni sul gossip e frecciatine al mondo dello spettacolo, c’è stato il racconto su Raffaella Carrà che ha suscitato maggiore interesse. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Alba Parietti e il ruolo di opinionista televisiva

Nella lettera Alba Parietti ha rivendicato il suo peso nella televisione italiana, ricordando come insieme a Vittorio Sgarbi abbia contribuito a definire un ruolo che oggi appare imprescindibile: quello dell’opinionista.

“Ho la presunzione di essere interessante” ha dichiarato, aggiungendo: “E ho anche la presunzione di avere inventato, con Vittorio Sgarbi, il ruolo dell’opinionista televisivo. Non abbiamo un programma nostro ma siamo fondamentali per quasi tutti gli altri programmi“.

Alba Parietti – www.donnaglamour.it

La Parietti ha inoltre ricordato come la sua vita privata sia stata spesso al centro delle cronache, al punto da definirsi “Una sorta di socia fondatrice” della rivista Chi, vista la quantità di servizi e copertine dedicatele. Tra gli episodi più pittoreschi, ha raccontato quando Alfonso Signorini si sarebbe appostato nel suo giardino durante la sua relazione con Christopher Lambert, arrivando addirittura a scavalcare la siepe per ottenere uno scoop.

Il rapporto con il gossip e l’aneddoto su Raffaella Carrà

Nonostante abbia sempre alimentato la curiosità del pubblico, Alba Parietti ha spiegato di non aver mai amato l’aspetto più invadente del gossip: “Non trovo giusto fare l’autopsia della fine di un amore o scavare nei dettagli di una storia finita“.

Tra le confessioni più sorprendenti, spicca l’aneddoto legato a Raffaella Carrà. “Una volta sono entrata nel camerino della Raffaella e le ho detto: “Sei una str**za per quanto sei brava! Sei di una bravura che mi affligge““, ha raccontato con la sua consueta ironia. Una battuta che rivela ammirazione e al tempo stesso il carattere diretto di Parietti, che ha ammesso: “A parte poche eccezioni, non mi sento inferiore a nessuna“.