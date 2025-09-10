Gigi D’Alessio, svelato chi vestirà i suoi panni: è un attore amatissimo di “Mare Fuori”

Svelato il nome dell’attore che interpreterà Gigi D’Alessio nel biopic “Solo se canti tu”: le parole del cantautore napoletano.

Per Gigi D’Alessio il 2025 si conferma un anno carico di emozioni e novità. Dopo un’estate di grandi successi, il cantautore partenopeo si prepara a stupire ancora una volta i suoi fan con un progetto cinematografico che lo vede protagonista, anche se indirettamente. La notizia riguarda infatti un biopic che arriverà in autunno e che racconterà i suoi esordi nel mondo della musica. Il cantante ha colto di sorpresa i suoi fan rivelando il nome dell’attore che vestirà i suoi panni. Scopriamo di chi si tratta.

Matteo Paolillo vestirà i panni di Gigi D’Alessio

Durante un’intervista concessa a Il Mattino, Gigi D’Alessio ha annunciato che a interpretarlo nel biopic sarà Matteo Paolillo, attore e cantante diventato celebre grazie al ruolo di protagonista nella serie Mare Fuori.

Matteo Paolillo

Il film, dal titolo provvisorio “Solo se canti tu“, uscirà nelle sale a novembre ed è diretto da Luca Miniero, già noto per “Benvenuti al Sud“. La produzione porta la firma di Rai Cinema e Titanus, garanzia di un lavoro di grande respiro.

“È una bella squadra, direi” ha dichiarato Gigi D’Alessio, che ha parlato con entusiasmo del coinvolgimento di professionisti che conoscono bene la sua Napoli e le sue atmosfere. Il biopic si concentrerà sugli inizi della sua carriera, fermandosi al momento in cui il giovane artista decide di intraprendere la strada da solista.

“Racconterà come ho scoperto la musica e l’ambiente in cui ho mosso i primi passi” ha aggiunto il cantautore.

Un autunno ricco tra musica, cinema e televisione

Il biopic non sarà l’unica novità in arrivo per i fan di Gigi D’Alessio. L’artista, infatti, ha già in programma sette concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli, tutti sold out, che confermano ancora una volta il suo legame speciale con la città.

A questi appuntamenti live si aggiungeranno uno show televisivo in prima serata su Canale 5 e il lancio di un nuovo album di inediti, previsto anch’esso per novembre.