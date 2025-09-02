Giorgia e Gigi D’Alessio protagonisti di un botta e risposta al Power Hits Estate di Verona: il video è già virale.

Un botta e risposta tra due grandi artisti della musica italiana ha conquistato il pubblico del Power Hits Estate di RTL 102.5, andato in scena all’Arena di Verona. Tra gli ospiti più attesi c’erano Giorgia e Gigi D’Alessio, due pilastri della musica italiana, che nel backstage hanno dato vita a uno scambio ironico, capace di far sorridere fan e colleghi. La loro complicità e il senso dell’umorismo hanno confermato, ancora una volta, come i grandi artisti sappiano prendersi poco sul serio anche nei momenti importanti. Ma scopriamo che cosa si sono detti.

Il botta e risposta tra Giorgia e Gigi D’Alessio

Tutto è iniziato quando Gigi D’Alessio ha parlato dei suoi prossimi appuntamenti dal vivo, rivelando con orgoglio: “Io adesso faccio 7 date a Piazza del Plebiscito“.

Giorgia, sorpresa, ha replicato con un sorriso: “Quante, scusa?“. Quando l’artista partenopeo ha confermato il numero, la cantante romana ha commentato scherzosamente: “Sei un cattivo esempio, perché poi tutti pensano che si possa cantare un giorno dietro l’altro. Ma non è così. Quando io dico che non ce la faccio, mi dicono: ‘Guarda Gigi’. Ma Gigi è strano, parliamoci chiaro. Tu sei un supereroe, non è possibile“.

Qui il video del botta e risposta.

La risposta di D’Alessio non si è fatta attendere e ha strappato una risata anche alla collega: “Io devo cantare una sera per ogni figlio che ho; siccome ne ho sei… tu invece ne hai solo uno e quindi“.

Giorgia, divertita, ha ammesso: “Questa la trovo un’ottima risposta, sto zitta. Non lo dirò poi“.

Una complicità che conquista i fan

Il dialogo tra Giorgia e Gigi D’Alessio è diventato subito virale sui social, dove i fan hanno commentato entusiasti la loro spontaneità.

L’umorismo leggero e la capacità di ridere di sé stessi hanno trasformato una semplice chiacchierata tra due colleghi in un momento memorabile, dimostrando come la musica unisca anche attraverso l’ironia.