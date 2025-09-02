Barbara D’Urso lancia un nuovo progetto prima di Ballando con le Stelle: ecco cosa ha annunciato sui suoi canali social.

A poche settimane dal suo atteso ritorno televisivo con Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso ha deciso di stupire ancora una volta i suoi fan. La conduttrice, molto seguita anche sui social, ha annunciato a sorpresa un nuovo progetto che si affiancherà al suo debutto sulla pista di Rai 1. L’annuncio ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, incuriosito di scoprire cosa stia preparando la celebre presentatrice partenopea. Scopriamo tutti i dettagli della nuova iniziativa lanciata dalla famosa conduttrice televisiva.

L’attesissimo ritorno di Barbara D’Urso in tv

Barbara D’Urso è pronta a rimettersi in gioco in una nuova veste. Dopo mesi di indiscrezioni, il suo nome è stato confermato tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Non è la prima volta che la conduttrice calca quel palco: lo scorso anno aveva partecipato come ballerina per una notte, ma questa volta il percorso sarà più lungo e impegnativo.

Barbara D’Urso – www.donnaglamour.it

Il pubblico attende con entusiasmo di scoprire come Barbara affronterà le prove di ballo e quali emozioni porterà in trasmissione, in occasione del ventesimo anniversario del programma. Ma questo non è l’unico progetto “in ballo” per la conduttrice.

L’annuncio del nuovo progetto

Se l’avventura televisiva ha già creato grande attesa, a sorprendere i fan è stato un inatteso annuncio sui social.

Con un post pubblicato nelle storie Instagram, Barbara D’Urso ha presentato il suo nuovo progetto digitale: l’apertura di un canale YouTube personale.

“Ho aperto il mio canale YouTube! Per il momento è vuoto ma presto arriveranno i primi contenuti che, sono sicura, vi piaceranno molto. Saranno inaspettati” ha dichiarato la conduttrice. Un’iniziativa che testimonia la voglia di rinnovarsi e di sperimentare nuovi linguaggi, con contenuti che verranno svelati nei prossimi giorni.