Daniela Ferolla: “Indecente. Bloccati da ore e sotto il sole”, la denuncia social

Daniela Ferolla bloccata ore sul Frecciarossa senza aria: la denuncia scuote i social, “Non si respira, è indecente”.

Un viaggio che doveva essere di routine si è trasformato in un incubo per Daniela Ferolla. La conduttrice di Unomattina ed ex Miss Italia 2001 ha raccontato sui social la lunga odissea vissuta a bordo di un Frecciarossa diretto a Torino, rimasto fermo per ore sotto il sole cocente. Le sue parole, cariche di indignazione, hanno dato voce al disagio di centinaia di passeggeri, tra cui bambini, anziani e disabili. Ma scopriamo che cosa è successo.

La denuncia social di Daniela Ferolla

“Siamo bloccati sul treno da ore e sotto il sole, non si respira. A bordo ci sono bambini, anziani e disabili. È indecente” ha dichiarato Daniela Ferolla in una delle storie pubblicate sul suo profilo.

Il convoglio, partito da Reggio Calabria, si è arrestato improvvisamente nei pressi di Sarno, nel Salernitano, a causa di un incendio che ha mandato in tilt la linea elettrica.

Senza aria condizionata, con i finestrini sigillati e soltanto qualche porta lasciata socchiusa, le carrozze si sono trasformate in una prigione rovente.

La conduttrice ha denunciato l’assenza di soluzioni tempestive: “Ci dicono da tre ore che dovrebbe arrivare un altro treno, poi che saremmo stati trainati da una motrice. Ma sono passate quasi cinque ore e siamo ancora intrappolati qui“.

Il comunicato di Trenitalia

La situazione ha sollevato polemiche e acceso un dibattito pubblico. Trenitalia, con un comunicato ufficiale, ha spiegato: “La circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Salerno, via Monte del Vesuvio, è fortemente rallentata per un incendio in prossimità di Sarno che ha causato un guasto tecnico alla linea elettrica“.

Nonostante le rassicurazioni, i passeggeri hanno dovuto affrontare ore interminabili in condizioni difficili. Nel frattempo, il post di Daniela Ferolla è stato condiviso da migliaia di utenti, diventando il simbolo di una giornata segnata da disagi, ritardi fino a quattro ore su diverse tratte e rabbia diffusa.