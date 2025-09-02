La bibita di Fedez e Lazza cambia proprietario: a chi passa e che ruolo avranno i rapper

Rivoluzione per la bibita di Fedez e Lazza: i rapper restano ambassador di Boem dopo l’ingresso di Leonardo Maria Del Vecchio.

Si apre una nuova fase per Boem, il marchio italiano specializzato in bevande ready-to-drink a bassa gradazione alcolica. Dopo un percorso di crescita sostenuto anche da due volti noti della musica come Fedez e Lazza, arriva un cambio di passo decisivo: il controllo della società passa a Leonardo Maria Del Vecchio, attraverso il suo family office LMDV Capital. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: rilanciare il brand e guidarne lo sviluppo internazionale. Ma cosa accadrà ora ai due rapper legati al progetto? Scopriamo i dettagli delle ultime novità.

Il rilancio con Leonardo Maria Del Vecchio

Con l’acquisizione del pieno controllo di Boem, Del Vecchio ha scelto di puntare forte sul marchio, come conferma il comunicato diffuso dall’azienda.

“Il 2024 è stato un anno di consolidamento e investimenti mirati in ricerca e sviluppo, marketing e costruzione dell’organizzazione – si legge nella nota – e per questo si è chiuso con risultati in linea con il piano industriale, a fronte di importanti investimenti“. Un bilancio che getta le basi per un futuro più ambizioso, con una strategia mirata all’espansione.

Fedez – www.donnaglamour.it

L’obiettivo per i prossimi mesi sarà consolidare la presenza in Italia, rafforzare la redditività e avviare i primi passi concreti sui mercati esteri. Ma quale sarà d’ora in poi il ruolo di Fedez e Lazza?

Il ruolo di Fedez e Lazza come ambassador

La domanda che molti fan si sono posti riguarda il destino di Fedez e Lazza, che hanno accompagnato la prima fase del progetto Boem.

Contrariamente a quanto si poteva temere, i due artisti non si fanno da parte. Continueranno infatti a essere volti e sostenitori del marchio nel ruolo di ambassador, concentrandosi soprattutto sulla promozione in Italia. Una scelta che conferma la volontà di mantenere un legame con il pubblico giovane e attento alle nuove tendenze, segmento chiave per le strategie di crescita del brand.

In questo modo, Boem non rinuncia alla spinta comunicativa di due figure simbolo della scena musicale italiana, che restano parte integrante del percorso di rilancio, anche se con funzioni più orientate alla rappresentanza e alla valorizzazione dell’immagine.