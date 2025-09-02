Ansia per Emilio Fede: “Condizioni di salute critiche”

Ore di allarme per la salute del noto giornalista e volto tv Emilio Fede. L’uomo sarebbe in condizioni critiche secondo quanto riportano fonti vicine alla famiglia.

Da anni è sparito dai radar del piccolo schermo ma di lui, in qualche modo, si è sempre parlato. Anche di recente c’erano state delle novità arrivate direttamente dal piccolo schermo. Stiamo parlando di Emilio Fede, giornalista e conduttore del Tg4. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’uomo sarebbe in condizioni di salute critiche.

Emilio Fede: come sta

Si torna a parlare di Emilio Fede e non per ragioni felici. Pare, infatti, che il famoso volto tv sia in condizioni di salute gravi. Dalle ultime informazioni, infatti, il giornalista ed ex direttore del Tg4, sarebbe peggiorato nelle ultime ore. Fonti vicine alla famiglia hanno confermato la situazione dell’uomo che ha compiuto da poco 94 anni.

Emilio Fede – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, infatti, le condizioni del giornalista sarebbero notevolmente peggiorate negli ultimi giorni tanto che Fede risulterebbe, al momento, ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate, vicino Milano.

Gli ultimi anni in una RSA

Nel corso degli ultimi anni, la salute di Fede era stata oggetto di diverse speculazioni. L’uomo era stato ricoverato in una RSA e spesso erano venuti a galla filmati che lo riguardavano che avevano generato non poche polemiche, anche da parte della stessa famiglia del giornalista. A Libero, invece, a margine del suo compleanno, l’uomo aveva parlato così dell’età che avanza: “È brutta, ma la rispetto. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo“.

Facendo riferimento, invece, alla struttura sanitaria dove si trovava, Fede aveva spiegato di sentirsi a proprio agio e di aver riscoperto certi valori: “In questa struttura mi trovo bene perché ci sono rapporti umani veri. Ho riscoperto l’importanza dell’affetto: il vero potere è avere l’affetto degli altri”